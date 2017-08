En Puerto Rico, igualdad salarial para las mujeres

Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico, firmó una ley que busca garantizar la igualdad salaria a las mujeres. "Si usted no tiene una política pública clara de igual paga por igual empleo, si usted no está haciendo las correcciones apropiadas, usted no va a recibir contratos del Gobierno", dijo Rosselló.