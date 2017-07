Llegó "Dunkirk" a los cines de EE.UU.: lo nuevo de Christopher Nolan

Estos son los estrenos de cine en Estados Unidos: Luc Besson trae una nueva aventura intergaláctica de "Valerian and The City of a Thousand Planets"; Queen Latifah te hará reír en la comedia "Girls Trip"; y ya puedes disfrutar "Dunkirk", la nueva historia épica del aclamado director Christopher Nolan.