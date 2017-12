Dos romances de película calientan el camino hacia los Oscar 2018

"Call Me by Your Name" y "The Shape of Water" ya comenzaron a cosechar los primeros premios de la temporada 2018. Y la temática del abuso contra las mujeres llegó a SNL con un número musical y a México con una campaña liderada por actores mexicanos como Diego Luna y Cecilia Suárez.