Carles Puigdemont no convoca a elecciones

El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, aseguró durante una breve comparecencia que no convocaría a elecciones en Cataluña. Dijo que no hay garantías para las elecciones: "he actuado responsablemente, escuchado ha varias personas pero no he recibido una respuesta responsable del Partido Popular".