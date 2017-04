Kasich: "No podemos decir que es una noticia falsa porque no nos gusta"

Durante un foro ciudadano organizado por CNN el gobernador de Ohio John Kasich dijo que "no hay nada más importante que la prensa libre en una sociedad libre". Agregó que "a los políticos no les gusta que se les cuestione pero la verdad es que si no puedes soportar la presión dedícate a otra cosa".