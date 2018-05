Conferencia Episcopal de Nicaragua rechaza reanudar el diálogo con el Gobierno

La Conferencia Episcopal anuncia que no reanudará el diálogo "mientras al pueblo de Nicaragua se le siga negando el derecho a manifestarse libremente y continúe siendo reprimido y asesinado". Este miércoles se conmemoró en Nicaragua el Día de las Madres, pero no fue un día para celebrar, en horas de la tarde se realizó una marcha multitudinaria en solidaridad con las madres de los fallecidos durante las protestas de Nicaragua que se iniciaron el pasado 18 de abril. La jornada dejó al menos 11 muertos y 79 heridos según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). La organización de Derechos Humanos aseguró que el gobierno de Daniel Ortega utilizó la represión en contra de esta movilización. CNN solicitó información al gobierno y a la policía de Nicaragua, pero aún no hemos recibido respuesta.