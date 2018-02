Custo Dalmau habla sobre su colección de vestidos y abrigos que dedicó a las reivindicaciones de las mujeres. Color, fusión de materiales y asimetría son los protagonistas de la propuesta otoño/invierno presentada por la marca española Custo Barcelona en la semana de la moda de Nueva York. La colección "Yes, This Is Me" (o "Sí, esta soy yo") está dirigida a la mujer segura de sí misma, que refleja su individualidad, se viste con cierto riesgo y no le teme a la innovación, según la casa catalana.