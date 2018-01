El debate sobre la honestidad del presidente Trump no es solo por sus ataques a los medios, también lo es por la forma en la que la Casa Blanca presenta la información para impulsar sus prioridades. Aunque si bien no es algo exclusivo de este Gobierno, destaca un informe del Departamento de Seguridad Nacional según el cual el 73 % de los condenados por terrorismo en EE.UU. desde 2001 nació en el extranjero. Pero el manejo de la información es poco transparente y al parecer no refleja necesariamente la realidad.