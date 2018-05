Un estudiante de Nicaragua confrontó al presidente Daniel Ortega durante el diálogo nacional que se lleva a cabo en el Seminario Nacional Nuestra Señora de Fatima ubicado en la ciudad de Managua. El estudiante le dijo a Ortega que "ustedes duermen tranquilos, nosotros no, me salto su palabra porque nosotros hemos puesto los muertos, esto no es una mesa de diálogo, esta es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien".