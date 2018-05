¿Qué motivó el motín en "El Helicoide"?

Según los detenidos amotinados dentro de "El Helicoide", la toma del recinto fue motivada por una golpiza que recibió el activista detenido Gregory Sanabria. La defensa de Sanabria había denunciado una situación similar ante la Asamblea Nacional a fines de marzo señalando que Sanabria habría sido agredido tras protestar contra presuntas torturas a menores dentro de esta sede del SEBIN. CNN ha intentado obtener la versión de esta institución ante estas acusaciones pero aún no ha dado respuesta. La estructura de "El Helicoide" no fue construida como un centro de reclusión y en total tiene siete óvalos ocupados por varias entidades del Gobierno desde la Policía Nacional Bolivariana hasta un preescolar para los hijos de los uniformados. El sexto óvalo lo ocupa el SEBIN; tiene celdas, oficinas, cuartos de aislamiento y espacios pequeños que parecen baños pero que, según el abogado de Gregory Sanabria, sería la zona donde se realizan las presuntas torturas. El fiscal general de Venezuela Tarek William Saab sostiene que no ha recibido ninguna denuncia de malos tratos o de tortura.