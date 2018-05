Iván Duque: No hay enemistad con Petro

"Yo con el doctor Gustavo Petro tengo diferencias de fondo en lo político, en la visión de país: yo no creo en un modelo estatista, yo no creo en un modelo expropiador, yo no creo en el odio de clases", dice el candidato presidencial del partido Centro Democrático Iván Duque al responder si considera un enemigo a su contrincante rumbo a la segunda vuelta presidencial en Colombia.