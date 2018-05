El Pibe y el toque toque colombiano: la "cafetera" de los noventa

Muchos aún recuerdan y hablan de la Selección de Colombia de los noventa. Algunos se atreven a decir que fue la mejor selección en defender la camiseta cafetera. Pero, con la evolución del juego y el alcance actual de las figuras que representan a Colombia, es difícil establecer una comparación con la generación presente. Sin "El Pibe" Valderrama probablemente no hubiese un James; sin Higuita, no hablaríamos de David Ospina; y sin Faustino Asprilla, no podríamos referirnos a Falcao. Deportes CNN recuerda a ese seleccionado que llenó de esperanzas a todo un país.