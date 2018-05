Violación de una niña en Argentina obliga a debatir sobre el aborto

En Salta, provincia del norte de Argentina, una niña de once años está embarazada de 22 semanas producto de una violación de su padrastro. El caso genera controversia en medio de un debate por la despenalización del aborto en esa ciudad. El gobernador de la entidad derogó en un decreto desde 2012 que no permitía la interrupción del embarazo por violación después de 12 semanas de gestación. Activistas se pronunciaron a favor de la decisión. Según las autoridades, es voluntad de la niña y la familia continuar con el embarazo y no ejercer el derecho a interrumpirlo.