El hermano del cantante Yordano fue asesinado este lunes en la ciudad de Caracas. Evio Di Marzo murió al resistirse a un robo, según reportes de medios locales. Di Marzo fue trasladado al hospital Pérez Carreño, a donde ingresó sin signos vitales. El propio Yordano lo confirmó en su cuenta de Instagram, diciendo: "Nueva York, 29 de mayo de 2018... 2:09 a.m.... Puertas adentro... me permito llorar puertas adentro, es mi derecho. Hoy en las calles de la ciudad a la que tanto le he cantado por todos sus matices, asesinan a mi hermano. Mi hermano menor se vuelve estadística en una ciudad que cada día se vuelve irrecuperable. Me pasa a mí, le pasa a usted, a un vecino, a un conocido, le pasa a un país".