La discriminación en blanco y negro

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Cuando se trata de discriminación, un estudio reciente muestra que blancos y negros no ven las cosas de igual forma.

(CNN) – Un estudio que examinó tres años de datos de encuestas de opinión, dice que los estadounidenses de raza blanca y los de raza negra, están a kilómetros de distancia unos de los otros, en sus percepciones respecto a la igualdad y desigualdad entre blancos y negros. E identifica la parcialidad racial entre blancos como la razón potencial por esa diferencia de percepción.

El estudio “Post Racial? Americans and Race in the Age of Obama” (¿Ser post racial? Los estadounidenses y la raza en la era de Obama), lanzado el lunes por la organización sin fines de lucro Greenlining Institute, encontró una conexión entre las percepciones de los encuestados de raza blanca respecto a los de raza negra y si es que creen que la discriminación es un problema mayor en la sociedad de hoy.

Cuando se les preguntó cuanta discriminación existe actualmente en EE.UU., 56,4% de los negros dijo “muchísima”. Entre latinos, esta misma respuesta fue dada por el 26,9% de los encuestados. Y un porcentaje muy similar, 26% que respondieron que su raza es “otra”, también contestaron así. Pero solo 16% de los blancos dijeron que hay “muchísima” discriminación en la sociedad. La mayoría de los blancos dijo que había “algo”(44,4%) o “poca” (39,5%)

La gente blanca que respondió que hay “algo” o “poca” discriminación estuvo de acuerdo con una declaración como “los irlandeses, italianos, judíos y otras minorías, se sobreponen a los prejuicios y van más allá de ellos. Los negros deberían hacer lo mismo sin favoritismo”. Y “realmente es una cuestión en donde la gente no se esfuerza lo suficiente; si los negros se esforzaran más estarían igual de bien que los blancos”

El estudio del Instituto Greenlining analizó datos provenientes de la Encuesta Nacional de Elecciones en América (ANES por su sigla en inglés) realizada por la Universidad de Michigan y la Universidad de Stanford además de datos del Censo. Los investigadores de ANES hablaron con una muestra representativa de 1800 estadounidenses en 12 ocasiones entre enero de 2008 y julio de 2010.

“Los estadounidenses se están diversificando y si queremos que EE.UU: siga para adelante tenemos que reconocer estas disparidades, si no lo hacemos es más difícil tratar de solucionarlas,” dice el doctor Daniel Byrd, director de investigación del Greenlining Institute y autor primario de este estudio.

Tim Wise es un escritor antirracismo y activista cuyo trabajo generalmente trata de las respuestas de los blancos hacia el racismo. Dice que el descrimiento de los blancos ante la queja de discriminación de los negros no es algo nuevoy que la gente blanca debería mirar más a fondo por qué tanta gente de color creen que so objeto de prejuicio.

Otros puntos que encontró el estudio:

Aunque el 62% de la gente blanca creyó que tanto blancos como negros tenían en mismo nivel de salud, sólo el 43,8% de los negros opinaron lo mismo. De acuerdo a las estadísticas del Centro Nacional de Estadísticas de Salud y la Oficina de Salud de las Minorías hay disparidades tanto en salud como en el cuidado de ella. En 2007 la expectativa de vida al nacer para los bebés blancos era de 4,8 años por encima de los bebés negros.

Más de dos tercios de la gente negra que participó en el estudio (67%) cree que los negros ganan menos que los blancos. Pero la mayoría de los blancos (59%) creen que ambos ganan lo mismo. De acuerdo al Departamento de Trabajo de EE.UU los negros ganan en promedio y por semana 500 dólares menos, que los blancos; entre 2009 y 2011.

Cuando se les preguntó a quién trataba mejor el gobierno, 28% de los blancos creyeron que a los negros se los trataba mejor y 63% dijo que ambas razas eran tratadas en forma igualitaria. Entre la raza negra la mayoría (56,4%) creen que los blancos reciben mejor tratamiento y un 42,5% dijo que el trato era similar.

¿Por qué hay tal brecha entre la percepción de una y otra raza? Wise dice que “la gente de color tiene que tener ‘conocimiento de blancos’ mientras que los blancos no necesitan conocer las experiencias de la gente de color”.