Facebook fija el precio de su acción en 38 dólares

Nueva York (CNNMoney) - Después de meses de trámites, rumores y mucha expectación, la red social Facebook fijó este jueves en 38 dólares el precio de sus acciones en su salida a bolsa.

A ese precio, Facebook recaudará 16.000 millones de dólares, en la mayor Oferta Pública Inicial de la historia para una empresa tecnológica, y la tercera más grande de Estados Unidos, por detrás de los 19.700 millones de Visa en marzo de 2008 y los 18.100 de General Motors en noviembre de 2010, según los datos de Thomson Reuters.

Del total de acciones, Facebook oferta directamente 180.000, mientras que otras 241.233.615 son ofrecidas por accionistas vendedores, detalló la red social en un comunicado.

La compañía fundada por Mark Zuckerberg iniciará sus actividades en el mercado Nasdaq el viernes 18 bajo el símbolo FB.

La recepción de ofertas en la salida de Facebook correrá a cargo de las instituciones bancarias Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co., BofA Merrill Lynch, Barclays, Allen & Company LLC, Citigroup, Credit Suisse y Deutsche Bank Securities, detalló el comunicado.

Actualmente, Facebook obtiene aproximadamente el 85% de sus ingresos directamente de la publicidad, mientras que el otro 15% proviene de pagos hechos en aplicaciones del sitio.

La incursión de Facebook en el mercado bursátil le permitirá obtener financiamiento de inversionistas públicos a través de sus acciones, lo que acelera el flujo de los recursos y le permite a la empresa liberar el límite de más de 500 inversionistas privados que establece las leyes estadounidenses.

Según estimaciones de los diarios The Wall Street Journal y The New York Times, la oferta pública inicial de Facebook en la bolsa de valores sería la mayor en la historia del mercado tecnológico, superando la de Google en el 2004.

Se estima que su llegada a la bolsa podría elevar el valor de la compañía a más de 100.000 millones de dólares.

Facebook es actualmente la red social más grande del mundo, con más de 900 millones de usuarios.

Las acciones serán liberadas este jueves por la noche a los compradores que podrán venderlas en el mercado a partir del viernes.

Aunque el mercado abre a las 9:30 am ET del viernes, las acciones de Facebook no comenzarán a venderse de inmediato ya que normalmente los nuevos títulos tardan al menos una hora en comenzar sus transacciones.



Con información de CNNMÉXICO.COM