Las redes sociales también pueden fortalecer tu relación en pareja

Por Ian Kerner

Nota del editor: Ian Kerner, consejero sexual y autor de best sellers del New York Times, escribe un blog de sexualidad semanal en The Chart, lee más de él en su página web, GoodInBed.com.

(CNN) — Recientemente Facebook llegó a los titulares en dos ocasiones, primero cuando la compañía se hizo pública y de nuevo, cuando Mark Zuckerberg, su fundador, se casó. A pesar de que el ingreso de Facebook al mercado bursátil fue decepcionante para los que tenían altas expectativas, podemos al menos esperar que su matrimonio se va disparar, aunque sus acciones no.

Una forma en la que los Zuckerberg, y todas las parejas pueden ayudar a mantener una conexión saludable entre ellos es ser cautelosos en la manera en la que usan Facebook y y todas las redes sociales.

Como he escrito con anterioridad en esta columna, las herramientas de las redes sociales pueden acercar a las personas, pero también las pueden alejar. Piénsalo: Tú y tu pareja pueden estar sentados juntitos en un sillón o en la cama, escribiendo en sus laptops, "smartphones", o iPads, perdidos en un mundo virtual en donde ligar con un extraño, amigo o viejo amor solo está a un clic de distancia.

En otras palabras, estás conectado a las redes sociales, y a lo mejor también te estás conectando con alguien más, aunque te desconectas de tu pareja. Desde las laptops, a los "smartphones", a las tabletas, los "gadgets" de hoy en día nos permiten permanecer conectados 24/7, y sin embargo eso no necesariamente significa que estamos conectados con nuestra pareja.

No hay duda de que Facebook y otro tipo de redes sociales pueden ser una amenaza hasta para las relaciones más fuertes. Algunas veces aconsejo evitar ser amigos entre ellos en las redes sociales porque le quita un sentido de misterio en la relación. Para la hora de la cena, ya sabes que tu pareja tuvo un día espantoso en el trabajo, se comió un sándwich a medio día, y no puede esperar al final de temporada de Dancing With the Stars. ¿De qué más pueden hablar?

Además, si escribes comentarios cursis en el muro de tu pareja, serás blanco de las burlas de tus amigos, o mínimo los harás sentir incómodos por tus muestras de afecto virtuales.

Afortunadamente, varios servicios digitales relativamente nuevos no apuntan a romper a las parejas, sino a mantenerlas unidas firmemente. Piensa en ellas como un Facebook construido solo para dos, en donde puedes descargar todas las demostraciones efusivas de afecto digital que quieras, sin ser juzgado. Y aún mejor, no tratas con exparejas pesadas, familiares metiches, las etiquetas en fotografías penosas, o una fila permanente de peticiones de “amistad” que se interponen entre tú y tu amistad más especial.

Considera Between, un servicio digital que se describe a sí mismo como “un espacio íntimo para dos”. Creado en Corea del Sur (pero disponible en EU y otros países occidentales), Between nace de la idea de que mucha gente, y los asiáticos en particular, no quieren compartir sus memorias privadas con los demás, ni con sus amigos.

En cambio, la aplicación le permite a sus usuarios crear álbumes de fotografías, muros de mensajes para notas cursis ( o picantes), y mensajes instantáneos que solo se comparten con tu pareja. Los usuarios pueden construir archivos uno a uno de materiales que incluyen el historial de los chats y álbumes de fotos, y también pueden compartir una “caja virtual de memoria”.

Desde su lanzamiento hace seis meses en Corea, cerca de un millón de personas que tienen una relación se apuntaron para el servicio en todo el mundo. Aunque está disponible en Estados Unidos como una aplicación, la compañía planea lanzarla oficialmente en EU en los meses próximos de este mismo año.

Otros programas como TwoSome y Two Cup ofrecen funciones similares. Incluyendo un registro de la salud en general de tu relación, “monedas” que puedes cobrar por citas reales, y calendarios compartidos para ayudar a las parejas a coordinar sus horarios. Y más, otras aplicaciones se desarrollaron para audiencias específicas: Kindu se especializa en ayudar a las parejas a explorar sus fantasías sexuales, así como Sex Life.

Love Dare es para las parejas cristianas, y el nombrado simpáticamente Girlfriend Keeper ayuda a las parejas (esta bien, a los hombres) a recordar los aniversarios y otras fechas importantes para las parejas.

Aunque estas aplicaciones puedan hacer que pongas en blanco los ojos, particularmente a los solteros, creo que puede ser una contribución positiva para la relación de pareja.

La tecnología ha cambiado la manera en la que trabajamos, la manera en la que nos comunicamos, y, sí, la manera en la que interactuamos (o ignoramos) a nuestras parejas románticas.

Las aplicaciones de parejas no solo nos ayudan a seguir conectados, pero también nos ofrecen la oportunidad de reconectarnos de una manera divertida, y eso es un beneficio que vale la pena que nos “guste”.