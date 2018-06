Japón reactiva su producción de energía nuclear tras crisis de Fukushima

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Por Yoko Wakatsuki, CNN

TOKIO, Japón (CNN) – Una multitud de manifestantes se reunió afuera de la planta nuclear de Ohi el domingo, condenando el relanzamiento de la producción de energía nuclear de Japón después de la crisis de la planta Fukushima Daiichi el año pasado.

Una barrera de policías contuvo la protesta, en la que las personas cantaron, bailaron y tocaron tambores frente a Ohi, en donde el reactor n. º 3 fue reactivado el domingo.

“¡Oposición a la reactivación!”, gritaron los manifestantes.

La empresa Kansai Electric Power Co. Ltd. (KEPCO) dijo que la operación de reactivación empezará a las 9 p.m. (8 a.m. hora del este de Estados Unidos) del domingo.

El reactor empezará a proporcionar electricidad al oeste de Japón –que incluye Osaka, la segunda ciudad más grande del país- para el miércoles. Se tiene programado que el reactor n. º 4 reinicie operaciones el 24 de julio.

Los 50 reactores nucleares de Japón han estado apagados desde el 5 de mayo por revisiones de seguridad. El gobierno ha estado realizando pruebas de simulación de la reactivación de sus reactores nucleares en respuesta a las preocupaciones públicas por la seguridad tras la crisis de Fukushima el año pasado.

Antes del desastre nuclear de marzo de 2011, las necesidades eléctricas Japón dependían en un 30% de la energía nuclear, según cifras gubernamentales.

Aunque no se han atribuido muertes al accidente nuclear, el terremoto y posterior tsunami mataron a más 15.000 personas en el noreste de Japón. La planta averiada de Fukushima arrojó radiación, lo que llevó al Gobierno a evacuar decenas de miles de personas.