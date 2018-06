Estudiantes chilenos denuncian que la policía los obligó a desnudarse

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Según los estudiantes afectados durante su detención fueron obligados a desnudarse y hacer ejercicios forzados.

(CNNMéxico) — La jefatura de la policía de Chile sancionó a cuatro carabineros por haber faltado a los protocolos de detención y obligado a desnudarse a alumnos de nivel secundario durante un desalojo de un colegio que estaba tomado por los estudiantes.

El 13 de agosto, miembros de los Carabineros de Chile (policía) llegaron al liceo María Luisa Bombal de la ciudad de Rancagua, 85 kilómetros al sur de la capital Santiago, para desalojar el colegio que había sido tomado durante un paro nacional convocado por los estudiantes secundarios y universitarios.



Según los estudiantes afectados, entre los cuales hay siete hombres y tres mujeres, durante su detención fueron obligados a desnudarse y hacer ejercicios forzados mientras pasaron varias horas detenidos, contrario a los protocolos de detención de la policía.

El general Gustavo González, director de los Carabineros, dijo que se realizó una investigación "y hay una responsabilidad directa de los carabineros que operaron en el lugar en un procedimiento de desalojo”, según cita la agencia EFE, quien dijo que el operativo no estuvo “acorde al protocolo que corresponde”.

Líderes estudiantiles y afectados presentaron una denuncia por el abuso ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) del país, en la que señalaron detenciones violentas, agresiones con balas de goma, y las órdenes de desnudarse y hacer ejercicios “no señalados por la ley”, explicó Gabriel González, presidente de la Confederación de Alumnos.

“Fuimos esposados en todo momento, fuimos desnudados en la comisaría y fuimos a hacer sentadillas”, denunció frente a la prensa Ignacio Muñoz, alumno del liceo María Luisa Bombal, reportó CNN Chile.

La INDH recibió la denuncia de “ocho casos de abusos con connotación sexual en las comunas de Rancagua, San Miguel, Santiago Centro y Puente Alto”, informó la directora del órgano de derechos humanos chileno, Lorena Fries.

Sin embargo, el general González dijo que sólo fue un caso que afectó a un menor de edad, según el reporte que obtuvo del incidente. “Yo estuve con los menores involucrados, ellos no tienen absolutamente nada en contra del procedimiento en sí, que no sea esta particular situación que afectó a uno de los menores de edad masculinos”, dijo.

Un video grabado con un teléfono móvil, obtenido por CNNChile, muestra cómo un carabinero introduce su mano a la parte trasera del pantalón de una joven al momento de ser detenida. Y en otro se aprecia que varios policías lanzan patadas a los estudiantes cuando son detenidos en un liceo.

Los señalamientos han generado críticas sobre la actuación que han tenido en las protestas de los estudiantes de las últimas semanas, quienes en varias ocasiones se han enfrentado violentamente con la policía en sus manifestaciones por mejoras al sistema educativo.

El expresidentes chileno Ricardo Lagos dijo que “sería absolutamente contradictorio con las normas de un país democrático que ocurrieran hechos como los que se han denunciado, no tienen justificación”, informó CNNChile.

A su vez, el diputado Felipe Herboe, quien fue subsecreario del Interior bajo la presidencia de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, consideró a este como un hecho “inaceptable”, aunque confió en que el general González aplique las sanciones necesarias, dijo en una entrevista con CNNChile.

“El gobierno debería de revisar también los protocolos de conversación. Creo yo que ha habido falta de capacidad de diálogo, en este caso en el conflicto estudiantil, y canalizar las inquietudes”, agregó.

Los estudiantes secundarios y universitarios en Chile han efectuado varias concentraciones y toma de colegios en su búsqueda de que el gobierno responda a las demandas que han planteado, como la centralización de la educación, democratización de los órganos de dirección de los colegios y eliminar el lucro de la educación privada.

El gobierno ha respondido a las demandas con el aumento de becas para los estudiantes y un paquete de reformas para el Congreso que buscan fondear la educación, medidas que mantienen el descontento de los estudiantes.

Con información de CNNChile y la agencia EFE

