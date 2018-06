Tras su "resurrección", ¿qué sigue para el Hombre Araña?

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

"El Sorprendente Hombre Araña" recaudó cerca de 262 millones de dólares en Estados Unidos a mediados de este año.

Por Henry Hanks

(CNN) — Hace unos años, no muchas personas habrían creído que un director de cine independiente estaría a cargo de revivir en la pantalla grande a uno de los superhéroes más populares de todos los tiempos.

Con todo, Marc Webb, mejor conocido por el filme 500 Días con ella, revivió al Sorprendente Hombre Araña en la pantalla grande, una apuesta que entregó ganancias de cerca de 262 millones de dólares en Estados Unidos a mediados de este año.



Se espera que Jamie Fox encarne al villano Electro en la segunda parte que se estrenará en 2014. Webb habló con CNN acerca de la experiencia de hacer la taquillera película (que saldrá en Blu-Ray este viernes) y puso la mira en el siguiente episodio.

(Si no has visto la película, no sigas leyendo. Se revelan partes de la trama más adelante).

CNN: Ahora que has tenido un poco de tiempo para reflexionar, ¿qué te sorprendió más de la reacción?

Webb: Hicimos una larga gira de prensa alrededor del mundo y fue extraordinario ver el nivel de entusiasmo. En Europa, Asia, en todas partes es sorprendente la penetración del Hombre Araña.

La gente reaccionó bien a la historia de Peter (Parker) y Gwen (Stacy). Fue grandioso. Más que acción, espectáculo, superhéroes u otra cosa, lo que pasa entre dos personas en una habitación, ya sea ira o amor —o a veces ambos— es importante. Crear con los personajes un espacio emotivo narrable fue crucial. En esa escena en la que terminan, Andrew (Garfield) y Emma (Stone) lo hicieron muy bien. Tengo que quitarme el sombrero ante esos actores por esa escena.

Lo divertido fue ver lo intrigada que estaba la gente acerca de los padres de Peter. La larga sombra del misterio se cernió sobre la cinta. Fue muy alentador que el riesgo rindiera frutos. Aunque no lo resolvimos del todo.

CNN: ¿Cuál fue tu reacción favorita ante la película?

Webb: En Japón la gente estaba muy conmovida por la escena de la grúa en la película. Se sintieron inspirados por la solidaridad de la gente. Fue agradable que ocurriera. Fue más fuerte en Japón que en Corea. La gente en las distintas partes del mundo reaccionó de forma diferente a diferentes cosas.

CNN: ¿Qué fue lo más difícil de lograr?

Webb: Te das cuenta de la cantidad de fanáticos que hay en ese universo. La intensidad de los fans era abrumadora para mí, aunque también fue inspiradora, pero intimidante. Entiendes su amor por los personajes y quieres complacerlos, pero también quieres sorprenderlos.

Cuando hice 500 días a nadie le importó. Moría por un poco de publicidad. Con esta película hubo demasiada publicidad y demasiados sitios en la red que hablaban de nuestra película. Quieres hacer una película en privado para crear y experimentar pero eso no pasa con una gran franquicia. Quieres que las actuaciones sean tan buenas como en cualquier filme independiente; no se trata del tamaño, se trata de encontrar algo especial.

CNN: ¿Desearías que esto se volviera una trilogía?

Webb: Falta mucho para eso, pero me estoy divirtiendo mucho. En verdad me estoy divirtiendo mucho.

CNN: ¿Qué temas te gustaría explorar más en la siguiente película? ¿A qué deben poner atención quienes vean la película en DVD o Blu-Ray en preparación para la segunda parte?

Webb: Hay mucho que explorar en cuanto a los padres. La historia de Gwen Stacy se desarrollará de forma interesante.

CNN: Se confirmó tu participación y la de Andrew Garfield en la segunda parte. ¿También regresará Emma Stone?

Webb: Emma regresará, créeme.