¿El recurso natural más impresionante? El cerebro humano

Por Gabriela Frías, CNN

Sigue a @gfrias

(CNN Español) - ¿De qué manera la ciencia del cerebro se puede aplicar para mejorar la educación, la política y las estrategias de recursos humanos?

Alvaro Fernandez, economista e investigador, nos habló durante el Foro Económico Mundial sobre la importancia de la investigación asociada con las capacidades del cerebro y la necesidad de fortalecerlo en la vida adulta.

Hace algunos meses publicaron un informe de la industria y este martes publican el libro "The SharpBrains Guide to Brain Fitness: How to Optimize Brain Health and Performance at Any Age".

Si te interesa el tema puedes encontrar más información en su sitio de Internet.