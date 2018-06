Europa furiosa por el espionaje a sus oficinas por parte de EE.UU.

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) – Las autoridades europeas reaccionaron con furia el domingo después de un informe que asegura que la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU espió a oficinas de la UE. La Unión Europea advirtió que si el informe es cierto, tendrá enormes repercusiones.

"Estoy profundamente preocupado y sorprendido por las acusaciones", dijo el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, en un comunicado. "Si las acusaciones resultan ser verdad, sería un asunto muy grave que tendrá un impacto muy grave en las relaciones UE-EEUU. En nombre del Parlamento Europeo, exijo una aclaración completa y necesito más información de las autoridades de Estados Unidos con respecto a estas acusaciones".

La ministra de Justicia alemana Sabine Leutheusser-Schnarrenberger "dijo que si las acusaciones son verdad era una reminiscencia de la Guerra Fría", dijo el portavoz del Ministerio de Anders Mertzlufft, y agregó que el ministro "ha pedido una explicación inmediata de los Estados Unidos."

El diario alemán Der Spiegel informó el domingo de que "EEUU. colocó escuchas en la representación de la UE en Washington y se infiltró en la red informática. Ciberataques también fueron perpetrados contra Bruselas en Nueva York y Washington".

La información provino de documentos secretos obtenidos por Edward Snowden. "Un documento" secreto de 2010 que "describe cómo los servicios secretos atacaron la representación diplomática de la UE en Washington".

Ben Rhodes, la Casa Blanca, vice asesor de seguridad nacional para comunicaciones estratégicas, dijo que no había visto el informe y "no hizo comentarios sobre la divulgación no autorizada de programas de inteligencia. La comunidad de inteligencia sería el más apropiado para hacerlo."

Rodas agregó que "esos son algunos de nuestros socios más cercanos de inteligencia, por lo que vale la pena señalar que los europeos trabajan muy estrechamente con nosotros. Tenemos muy directas relaciones de inteligencia con ellos."

Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos no han respondido de inmediato a la información.

El portavoz de la Unión Europea, Marlene Holzner, dijo en un e-mail a la CNN: "Hemos estado en contacto directo con las autoridades de Estados Unidos en Washington DC y en Bruselas y los han contrastado los informes de prensa. Ellos nos han dicho que están verificando la exactitud de la información que publicó ayer y volverá a darnos explicaciones".

Snowden, que ha reconocido filtrar documentos clasificados, se encuentra en Rusia y buscar asilo en Ecuador.

El vicepresidente de EE.UU., Joe Biden pidió Ecuador "que rechazase" la solicitud de asilo, de acuerdo con el presidente ecuatoriano, Rafael Correa.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho: "Cuanto antes se dirija a su punto de destino final, mejor será tanto para nosotros como para él mismo."

Un importante legislador ruso dijo el domingo que Rusia no debe entregar Snowden a Estados Unidos.

"No es una cuestión de utilidad de Snowden paraRusia, sino una cuestión de principios", dijo Alexei Pushkov – quien encabeza el comité de asuntos internacionales de la Duma, la cámara baja del parlamento – dijo en Twitter. "Él es un refugiado político y entregarlo es moralmente inaceptable", dijo.