Esposos, ¡no olviden tener citas románticas!

Por Jill Martin Wrenn

Atlanta (CNN) - Algunos saltan de trampolines juntos. Otros salen a cenar a Red Lobster. Muchos toman clases de cocina Las parejas casadas se están conectando de diversas formas.

Las parejas ocupadas no siempre pueden hacer lo que las personas solteras dan por sentado: tener citas. Sobre todo cuando los niños llegan, sacar tiempo para la pareja puede ser difícil.

"Simplemente no te das cuenta cuánto tiempo dejas de lado cuando tienes hijos", dice Jenny Triplett, de 45 años. Mientras sus tres hijos vivían en casa, la empresaria y su esposo se aseguraban de salir juntos a cenar a restaurantes locales, solos los dos. Además, siempre tienen tiempo para platicar antes de dormir.

Esto es lo que los expertos dicen que las parejas necesitan para mantener viva la chispa. Ya sea si estás pasando por la etapa del nido vacío una vez que los hijos se van a estudiar, o incluso si no tienes hijos, puedes aplicar los consejos de estos tres aspectos importantes.

1) Tiempo

Encontrar tiempo para compartir es la llave que hace que un matrimonio funcione. Sobre todo, esto es importante cuando las parejas se convierten en padres.

Muchas personas creen que tener hijos sólo implica sacrificios. "Los padres más felices son aquellos que son disciplinados para integrar su antigua vida con su nueva vida", expresa Seth Meyers, psicólogo y experto en relaciones.

Esto implica contratar una niñera, o encontrar familiares que puedan cuidar a los niños mientras tú sales con tu pareja.

"Sé disciplinado en cuanto a tener una niñera de forma regular, y sacar tiempo para ustedes como pareja fuera del hogar", dice el Dr. Seth, "no teman regresar a algunos de sus lugares favoritos a donde iban antes de tener hijos".

Encontrar un hobby en común también puede ayudar a que las parejas se conecten.

Charly Rok y su esposo Jason reciben una clase de cocina juntos, porque ambos comparten el gusto por la comida y la cocina. La pareja, que reside en Nueva York, tiene ya 14 años de casados.

"Yo me casé con él, y él se casó conmigo, porque nos atraemos de verdad y disfrutamos pasar tiempo juntos", dice Charly.

Cocinar es un hobby que les ha permitido enfocarse el uno en el otro, y no en otras distracciones, cuando están juntos. Charly viaja a su trabajo en relaciones públicas cerca Filadelfia, donde vive cinco días a la semana. Su esposo trabaja en la ciudad de Nueva York. Por lo tanto, ellos valoran el tiempo que pasan juntos los fines de semana.

"Cuando entras a una cocina un día sábado, y pasas el día cocinando, realmente tiendes a liberarte de muchas otras cosas", dice Jason Rok. "No te están llamando por teléfono. No estás haciendo mandados. No estás pagando las cuentas. Te liberas de muchas cosas, así que estás muy enfocado en lo que tienes a la mano".

Sin embargo, pasar tiempo juntos es sólo parte del proceso. Los expertos dicen que la clave está en lo que haces con ese tiempo.

2) Hablar

Hablen de todo, incluso de las cosas estresantes.

"Tienen que comunicarse", dice Jenny Triplett, autora de "Surviving Marriage In the 21st Century: 13 Easy Tips That Can Help You Get To 20 Years and Beyond" (Sobreviviendo al matrimonio en el siglo XXI :13 consejos sencillos que pueden ayudarte a llegar a 20 años de matrimonio y aún más). "Tienen que sacar tiempo para hacerlo".

Ella tiene un matrimonio de 24 años; su esposo señala que aprender a comunicarse cuando los hijos viven en casa prepara el camino para vivir la etapa del nido vacío en armonía.

"Una vez que los hijos se van ...quedarán sólo tú y ella", dice Rufus Triplett. "Si no aprendes cómo comunicarte en ese momento (cuando los hijos viven en casa), va a ser un reto cuando ellos se vayan".

Los expertos dicen que hablar acerca de posibles causas de conflicto, como el dinero, es muy importante. No esperen hasta que estén a punto de no poder hacer el pago de la hipoteca.

Reunirse para discutir las decisiones financieras que deben tomar, ya sea grandes o pequeñas, puede ayudar a mantener la calma en la pareja.

Jacquette M. Timmons, autora de "Financial Intimacy: How to Create a Healthy Relationship with Your Money and Your Mate" (Intimidad Financiera: Cómo lograr una relación saludable con tu dinero y tu cónyuge) sugiere la práctica de lo que ella llama "citas de dinero".

"Esto saca a las personas del patrón de sólo hablar de dinero cuando enfrentan una crisis", explica.

El dinero a menudo es una causa de roces. "La realidad es que la mayoría de nosotros atraeremos a alguien que es financieramente lo opuesto", dice Timmons. Quienes gastan más, atraen a quienes se enfocan más en el ahorro; los cuidadosos con el dinero tienden a atraer a los derrochadores. Así que asegúrate que tú y tu pareja están de acuerdo, aconsejan los expertos: sigan hablando.

3) Tenacidad

"El matrimonio no es una carrera a toda velocidad", dice Jenny Triplett. "Es una maratón". Ella dice que las parejas deben darse cuenta que estarán en la relación a largo plazo.

Kayla DeLano se casó cuando tenía 19 años. Ahora, tiene 34 años y todavía está casada con Michael, de 38. Ellos viven en Long Beach, California, con su hijo de 11 años.

Además de la honestidad, comunicación y amabilidad, ella dice que pasar tiempo con su esposo, a pesar de sus obligaciones del trabajo, es la clave de su relación tan duradera. De igual forma, es importante entender que los cónyuges cambian durante el curso del matrimonio.

"Creo que debes ser realista acerca del hecho que tanto tú como tu pareja cambiarán", indica. "No puedes decir que la persona que eres ahora es la misma persona que serás dentro de cinco años".

Ella dice que su secreto es aprender a menguar y trabajar juntos, no separados. Cuando su esposo quería perder un poco del peso que había aumentado, se volvió a Kayla. Como su entrenadora personal, ella lo ayudó a perder 70 libras en un período de dos años. "Es realmente increíble", añade.

Ellos empezaron a practicar ciclismo juntos. Ahora, hacen una variedad de deportes, desde participar en carreras de relevos, hasta saltar de trampolines. Se mantienen activos, y sobre todo, se divierten.

"Cuando estamos juntos, estamos juntos de verdad", dice ella. "Verdaderamente nos enfocamos el uno en el otro, y tratamos de desconectarnos de todo lo demás".