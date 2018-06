Obama y el Congreso logran un acuerdo temporal para evitar la cesación de pagos

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Por Tom Cohen, Dana Bash y Greg Botelho

WASHINGTON (CNN) — Después de la reunión de los republicanos con el presidente de Estados Unidos, se logró un avance para romper con las posiciones encontradas que provocaron el cierre del gobierno y que amenaza al país con otra crisis si no se aumenta el límite de la deuda.

El representante republicano Paul Ryan, presidente de la Comisión de Presupuesto, dijo "algo como: 'Vean, sabemos que no les gusta nuestra posición, sabemos que probablemente no respetan nuestra posición, pero somos la mayoría republicana'", según John King, responsable de política de CNN. "El presidente entonces reiteró que no iba a negociar hasta que se reabriera el gobierno", apuntó King.

"Estamos ahora trabajando juntos", afirmó el representante republicano Pete Sessions, luego de la reunión. El líder de la mayoría republicana, Eric Cantor, calificó la reunión como "muy útil". La Casa Blanca describió el encuentro como "bueno", al decir que el presidente escuchó a los republicanos y ambas partes discutieron posibles soluciones.

Después de solicitar cambios o la eliminación de la reforma de salud de Obama, los republicanos están ahora más enfocados en extender el techo de la deuda durante seis semanas mientras negocian sobre el gasto y otros asuntos durante el cierre del gobierno.

Los demócratas, al igual que Obama, han insistido en que se eleve el techo de la deuda y se reabra el gobierno antes de que se pretenda negociar sobre otros asuntos.

Obama reiteró que no dará concesiones para reabrir el gobierno, de acuerdo con una fuente demócrata, pero ha mostrado interés en considerar un acuerdo a corto plazo.

El representante Hal Rogers, un republican por Kentucky, dijo que ambos lados están discutiendo "de buena fe" sobre ambos temas. "No hubo un plazo establecido", según Rogers. "Pero nos queremos mover rápido".