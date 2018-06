9 maneras en las que Facebook cambió la forma en que hablamos

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Por Brandon Griggs, CNN

(CNN) - "Voy a etiquetarte en esta horrible foto y luego te voy a borrar si no dejas de compartir demasiadas actualizaciones y darme toques".

Si le hubieras dicho esto a alguien hace 10 años, te hubiera visto como si estuvieras hablando klingon. Hoy en día, sólo suenas como un usuario activo de los medios sociales.

Esto es lo mucho que Facebook ha cambiado la forma en que hablamos. En los diez años que han transcurrido desde su nacimiento en febrero de 2004 , la red social ha introducido numerosos términos y frases al lenguaje de la vida moderna.

La mayoría son palabras comunes que Facebook reacondicionó con nuevos significados. Algunas han permanecido, mientras otras han sido olvidadas. Algunas incluso han sido reconocidas por los diccionarios como piezas oficiales del léxico del siglo veintiuno.

Aquí encontrarás nueve de las más memorables.

Amigo

Hasta que Facebook llegó, nadie usaba la palabra "amigo" como un verbo. Ahora no es raro pedirle a una persona que acabas de conocer que deletree su nombre para que puedan ser amigos en Facebook.

A todos les gusta sentirse populares. Esa es la razón por la que algunos usuarios de Facebook, especialmente en los primeros días del sitio, acumulaban amigos como si fueran fichas de póker (nunca se preocuparon de que la mayoría de estos "amigos" eran compañeros de trabajo que casi nunca veían, parientes distantes o compañeros de clase de la secundaria a los que apenas recordaban). En realidad, nadie tiene 583 "amigos".

Los "amigos" de Facebook también fueron los precursores de los "seguidores" de Twitter, lo que hace que los contactos de un usuario en los medios sociales suenen como miembros de un culto.

Eliminar a alguien de tu lista de amigos

Facebook dio y Facebook quitó. ¿Estás cansado de los desvaríos políticos de tu tío? ¡Bórralo!

Al añadir la opción para eliminar a alguien de tu lista de amigos, Facebook creo una nueva jerga para suspender una amistad o una relación. Es mucho más fácil decir "borré a Bob" que "no voy a ser amigo de Bob nunca más porque él me irrita con sus meditaciones diarias acerca de sus uñas".

Borrar a alguien se considera un paso más drástico que simplemente ajustar la configuración de tu cuenta para bloquear o minimizar sus publicaciones.

El término fue agregado oficialmente a la jerga de la era digital por el New Oxford English Dictionary, el cual designó la palabra "unfriend" (eliminar de tu lista de amigos) como su palabra del año en 2009.

Actualización de estado

Hace unos años, "estado" era una medida de la posición social o profesional de alguien. Entonces, Facebook empezó a pedirle a los usuarios que publicaran actualizaciones de sus pensamientos o actividades, y "actualizar tu estado" de repente significó más que solo mudarte a un mejor vecindario.

Para promover las actualizaciones, Facebook empezó a preguntarle a los usuarios "¿Qué estás haciendo ahora?". Cuando esto generó demasiados informes comunes -"Sally está comiendo pan tostado"- en 2009, Facebook cambio la pregunta de las actualizaciones a la pregunta más amplia "¿Qué estás pensando?"

Me gusta

Pocas cosas han generado más debate en Facebook que el botón "Me gusta", el cual se estrenó en 2009 y pronto se esparció a otros sitios. De pronto, con un rápido clic, podías aprobar las actualizaciones, chistes y fotos lindas de niños que tus amigos publicaban.

Los cínicos, lamentando lo que veían como alegría forzada en Facebook, en vano pidieron un botón "No me gusta".

Instagram, Pinterest y otras redes sociales también adoptaron el modelo de "Me gusta" para favorecer las publicaciones, aunque usaron un símbolo de corazón en lugar de un pulgar como signo de aprobación. (¡Acabas de dar "Me gusta"!)

Todo esto hizo que "Me gusta" fuera un sustantivo y un verbo, mientras los usuarios empezaron a acumular "Me gusta" como medida de compromiso y popularidad. Por ejemplo: "No puedo creer que la linda foto de Fluffy con su gorro de Pascua solo tenga tres Me gusta".

Toques

La extraña característica de "dar un toque" era algo particular en los primeros días de Facebook. Nadie sabía exactamente para qué servía; incluso Mark Zuckerberg dijo lo siguiente en una ocasión respecto a los "toques": "Pensamos que sería genial tener una característica sin un propósito específico".

Algunos lo vieron como una coqueta invitación a un chat en línea o a un encuentro en el mundo real. Pero la obvia insinuación sexual hizo que fuera incómodo usar el término en una conversación. "Le di un toque a la tía Betty" simplemente suena mal.

Sorprendentemente, la función de Dar un toque sigue activa en Facebook. Pero ya nadie la usa a no ser que lo hagan con un tono de ironía.

Compartir (y compartir demasiado)

Compartir solía ser algo que hacíamos en la escuela cuando no había suficientes libros de texto para todos. Entonces llegó Facebook y todos -no solo los generosos- empezaron a compartir. O a compartir demasiado. Pronto, no era suficiente solo experimentar un momento memorable en nuestras vidas diarias: teníamos que compartirlo con todos, ¡en ese mismo momento!

Los botones con la opción de compartir empezaron a surgir por todos lados en Internet. ¡Comparte esto! ¡Escribe un tuit! ¡Agrega esto en Pinterest! ¡Compártelo en Snapchat! Compartimos tanto.

La palabra "compartir" siempre ha implicado un acto desinteresado y caritativo. Pero mientras más utilizamos los medios sociales para compartir cada paso que damos y cada pensamiento que tenemos, más centrados en nosotros mismos tendemos a sonar.

No yo, por supuesto. Otras personas.

Muro

Durante años, Facebook ha animado a quienes visitan el perfil de un amigo a "escribir en su Muro". Sonaba como si fuera un acto ilícito, como una invitación a hacer grafiti.

La idea de un "muro" digital parecía extraña en una época en la que otras redes sociales estaban promoviendo páginas. Tal vez esa es la razón por la que no prevaleció. En 2011, Facebook reemplazó el Muro con el actual formato de Biografía, el cual muestra las actualizaciones de forma cronológica.

Es complicado

Esta ambigua respuesta a la pregunta de Facebook "¿Cuál es tu situación sentimental?" podría aplicar a casi cualquier vínculo romántico entre "soltero" y "casado" y resulta más interesante que cualquiera de los dos. Se ha convertido en una respuesta común a la pregunta de "¿Cómo está tu vida amorosa?" e incluso inspiró una comedia romántica en 2009, protagonizada por Meryl Streep.

Etiquetar

¡Tú la llevas! ¡No, tú la llevas! Lo que una vez fue un juego de niños, ahora es una forma para que las personas vean tus publicaciones, o para avergonzarlos al identificarlos en fotos que no los favorecen. Si piensas en eso, tal vez la opción de Etiquetar es la nueva versión de Dar un toque.

