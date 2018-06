¿Cómo evitar los 'spoilers' de tus programas favoritos en redes sociales?

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Por Doug Gross, CNN

(CNN) - Hace algunos años nuestros padres, abuelos e incluso algunos de nosotros podíamos ver nuestras series y películas favoritas, en calma, sin tener que correr al cine o buscarlas sin descansar en los canales de televisión e internet para adelantarnos a la conversación de nuestros amigos en redes sociales.

En 2014, la tecnología nos entregó una flexibilidad sin precedentes sobre cómo nos mantenemos actualizados con nuestros programas favoritos. Pero también dificulta más que nunca evitar encontrarse con spoilers (descripción de una parte importante de la trama antes de que el programa, libro, etc., sea exhibido al público)

Las redes sociales nos permiten compartir nuestras opiniones con nuestros amigos, familiares y otros conocidos reunidos digitalmente en tiempo real. Lo que significa que con un clic podemos arruinar algunos de los mayores momentos de la televisión para otras personas que pueden disfrutar los mismos programas a un ritmo más pausado.

Ya sabes, como lo que ocurrió en Game of Thrones. O lo que pasó en House of Cards. No, no lo primero. Lo otro. O lo otro que pasó en Game of Thrones. Ya sabes, ¿en la boda? Sí. Eso.

Una de las razones por las que es tentador contar los detalles sobre nuestros programas favoritos en estos días; o encontrarse con alguien más que lo hace, es que hay demasiada buena televisión de dónde escoger. Con canales de cable que empujan los límites, las cadenas que luchan por mantenerse, las importaciones británicas elegantes como Dowton Abbey y Sherlock, y las ofertas en la web de Hulu o Netflix, esta es la nueva era dorada de la televisión.

¿Y quién tiene tiempo para verlos cuando se transmiten originalmente; especialmente cuando hay DVRs, menús en demanda y servicios de streaming como Hulu, Netflix y Amazon Prime que esperan ser utilizados?

A pesar de esta riqueza de opciones impulsadas por la tecnología para ver y compartir televisión, parece que todavía no podemos concordar en la etiqueta apropiada sobre cómo platicar en línea sobre esto sin arruinárselo a alguien más.

Algunos de nosotros nos consideramos entre los Extremistas de No Spoilers. ¿Disfrutaste el programa? Bueno, entonces no digas nada, a menos que sepas que hablas (o tecleas) con alguien que ya lo vio.

Del otro lado del espectro está la brigada “No es mi Problema". ¿No quieres que te arruine el final? Entonces ve el programa cuando se transmite y aléjate de las redes sociales hasta que lo hagas. ¡El cabello de Daryl en The Walking Dead se ve particularmente exquisito hoy y debo decírselo a todos!

Luego están las otras personas que están en algún lugar en medio. Así que, intentemos encontrar un término medio feliz, ¿de acuerdo?

Aquí están algunos consejos para el potencial arruinador y el potencial arruinado para ayudar a mantener a todos los espectadores de televisión libres de spoilers.



Twitter



Si eres un arruinador: Entra.

A diferencia de otras plataformas sociales, casi todos concordamos en que Twitter es el lugar a donde vas para hablar sobre programas de televisión mientras ocurren.

Solo ingresa en el Super Bowl, los Oscar, un debate presidencial o cualquier otro evento grande de televisión y verás por qué el CEO, Dick Costolo, dice que el sitio salva a la televisión en vivo.

Por supuesto, todos tenemos esa tecnología que nos permite verlos después. Pero parte de la diversión para los adictos a la televisión más dedicados de la web se convirtió en ver la plática en tiempo real en Twitter sobre sus programas favoritos.



Si te arruinan el final: No entres.

Te lo advirtieron. De verdad. El lugar es el viejo, viejo oeste en 140 caracteres. Si sigues a alguien que le gustan los mismos programas que a ti (¿y por qué no lo harías?), no ingreses hasta que te actualices.



‘Alerta de spoiler’



Si eres un arruinador: Utilízala.

Que diferencia pueden hacer dos pequeñas palabras. Sabemos que la mayoría de ustedes no son los idiotas que corrieron alrededor de los estacionamientos mientras gritaban “¡Snape mató a Dumbledore!”. No quieres arruinar la sorpresa para las personas que no lo han visto. Solo quieres hablar con los que ya lo vieron.

En Facebook, escribir algo como “ALERTA DE SPOILER” O “SPOILER DE GAME OF THRONES” al comienzo de tu publicación por lo menos le da a tus amigos una oportunidad de apartar los ojos.

Si te arruinan el final: Escanea cuidadosamente.

Todos hemos sido sorprendidos por spoilers, y a veces no hay mucho que podamos hacer al respecto.

Atestigua a todos los fanáticos de Downton Abbey que se enojaron después de enterarse accidentalmente de la muerte repentina de un querido personaje (en realidad, dos personajes) en la tercera temporada.

Pero si sabes que actualmente te pierdes un programa que planeas ver, especialmente si es un final de temporada u otro episodio “muy especial”, navega con un ojo abierto. Percatarte de una palabra clave o dos en una publicación de un amigo que advierte sobre terreno desconocido puede darte tiempo para darte la vuelta y leer otra cosa.

Detalles, detalles

Si eres un arruinador: Guarda los detalles para la sección de comentarios.

Hablamos principalmente de Facebook aquí. Nadie te culpa por querer hablar sobre el momento “¡OH POR DIOS LO QUE ACABA DE PASAR!”. Así que, ¿qué hay de algo como esto?:

“SCANDAL; ¡¡¡OH POR DIOS LO QUE ACABA DE PASAR!!! (Spoilers en los comentarios)”.

De esa forma, tus amigos que se emocionan contigo pueden dirigirse a los comentarios y platicar. (Y, sí, declaramos que “OH POR DIOS” es un verbo por ahora).



Si te arruinan el final: Uh, no leas los comentarios.

De verdad. Si no puedes entender esa pista, de alguna forma perdiste nuestra simpatía aquí.

Ve a otros lugares

Si eres un arruinador: Crea tu propio espacio para compartir.

Mis amigos Chris y Kathleen son divertidos. Y son fanáticos de The Walking Dead.

En lo que comenzó en su mayoría como un esfuerzo para hacernos reír desde el otro lado de la habitación, comenzaron a publicar comentarios sarcásticos, observaciones al azar y fotografías divertidas en Facebook mientras veían el programa. Hasta que, recibieron las amenazas obligatorias de lesiones físicas por parte de amigos que todavía no habían visto el episodio más reciente.

Y, así fue como nació la Página de Comentarios de The Walking Dead de Chris y Kathleen.

No necesitas tener muchos seguidores para crear tu propia página, o para empezar tu propio blog en vivo dedicado a tu programa favorito.

Solo sigue adelante y construye esa casa del árbol digital, después invita a algunos amigos que sabes que quieren jugar y expresa tus emociones. Tus amigos más lentos te lo agradecerán. Al igual que, ya sabes, ¿cuál es su nombre?. La rubia.

Si te arruinan el final: Aléjate.

Si te registraste para un blog como este, y te perdiste un episodio, no te olvides de alejarte hasta que no haya moros en la costa.



¿Tienes consejos sobre cómo evitar ‘spoilers’, o cómo platicar sobre tus programas favoritos sin arruinárselos a otros? Déjanoslo saber en los comentarios.