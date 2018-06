Quién es quién rumbo a las elecciones presidenciales en Colombia

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Por Arturo Ascensión

(CNNMéxico) — El próximo 25 de mayo se celebrarán las elecciones presidenciales en Colombia, a las que concurrirán como candidatos: Juan Manuel Santos, que busca su reelección, el uribista Óscar Iván Zuluaga; Enrique Peñalosa, de la Alianza Verde; la conservadora Marta Lucía Ramírez y la izquierdista Clara López.

Te presentamos un recuento de su trayectoria y sus propuestas:

Juan Manuel Santos

El mandatario busca la reelección como representante de la Unidad Nacional, una coalición formada por el Partido de la U, el Partido Liberal y Cambio Radical.

Santos, economista de centroderecha de 62 años y miembro de una de las familias más poderosas del país, resumió así su principal oferta: concluir el proceso de paz que inició en 2012 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla que ayudó a combatir como ministro de Defensa de Álvaro Uribe, el popular expresidente (2002-2010) que paradójicamente se convirtió en su opositor más acérrimo.

Para contrarrestar la propaganda de sus rivales, que lo acusan de arrodillarse ante las FARC, Santos recuerda que él mismo supo ser uno de los ministros de Defensa más duros hacia la guerrilla, cuando varios jefes insurgentes fueron eliminados.

"Yo no me lanzaría a la reelección si no es por la inmensa responsabilidad que siento para terminar el proceso de paz”, dijo Santos en entrevista con CNN en Español.

Santos inició su carrera promocionando el café colombiano en el exterior, como representante de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Después se dedicó durante una década al periodismo, como subdirector del diario El Tiempo.

En 1991 entró en la política, donde ocupó distintos cargos: ministro de Comercio Exterior, de Hacienda y Crédito Público, de Defensa, hasta llegar a la presidencia (2010).

Óscar Iván Zuluaga

Es el candidato de Centro Democrático, el movimiento de oposición creado por el expresidente Álvaro Uribe. Economista y empresario de 55 años, Zuluaga es uno de los más críticos de las conversaciones del gobierno con las FARC.

"Volvió la inseguridad a las ciudades y al campo, producto de las secretas negociaciones que, de espaldas al país, se realizan en La Habana. Este gobierno cambió el diálogo con los ciudadanos por el diálogo con los cabecillas del terrorismo", dijo Zuluaga en un acto de campaña, según AFP.

Fue ministro consejero y titular de Hacienda con Álvaro Uribe. Entre los años 2002 y 2006 fue senador. También fue alcalde y concejal de su municipio natal: Pensilvania (Caldas).

Con el apoyo del expresidente Uribe, aparece en las encuestas de intención de voto como el candidato con más opción de pasar a una segunda vuelta con el presidente Santos.

"Yo me siento muy orgulloso de ser el candidato del uribismo. Gobernaré con las ideas con las que me he comprometido, con mi carácter, con mi sello, con mi talante. El presidente Uribe es un muy buen apoyo y más estando en el Congreso de la República", dijo Zuluaga en entrevista con CNN en Español.

Su programa de gobierno se basa en cinco ejes: seguridad democrática, confianza inversionista, cohesión social, estado austero y descentralizado, y diálogo popular.

"Buscaré la paz fortaleciendo la seguridad democrática, no arrodillándome ante el terrorismo y el castro-chavismo”, planteó como promesa de campaña.

Enrique Peñalosa

Enrique Peñalosa Londoño (30 de septiembre de 1954) trabajó como alcalde de Bogotá de 1998 a 2000. “Le cambió la cara a la ciudad más grande del país con andenes, bibliotecas, colegios, jardines infantiles, ciclorrutas y TransMilenio, su obra más valorada”, de acuerdo con el diario El Tiempo.

Es economista, administrador y político. Se graduó en Economía de la Duke University, de Estados Unidos. Tiene títulos de maestría y doctorado del Institut international d'administration publique y de la Universidad de París.

Desde septiembre de 2009 se sumó al partido Alianza Verde, con el que ahora es candidato presidencial.

"Por un lado, en su desempeño y en su discurso Peñalosa le apostó como pocos alcaldes a una propuesta de igualdad social, más propia de la centro izquierda… por otro lado, Peñalosa es un convencido de la necesidad del orden y la seguridad, con una aproximación más propia de la centro derecha", indica el sitio LaSillaVacia.com.

En una entrevista con EFE dijo que, de ganar la presidencia, seguiría con el proceso de paz con las FARC y que mantendría el mismo equipo negociador designado por el presidente Santos.

"No soy antiUribe, ni antiPetro (en alusión al izquierdista alcalde de Bogotá, Gustavo Petro), ni antiSantos, soy pro-Colombia", dijo a la agencia.

Clara López

La representante del Polo Democrático Alternativo y la Unión Patriótica —partidos de la izquierda colombiana que unieron sus fuerzas para llegar más lejos en las elecciones de 2014— expresó su apoyo incondicional a las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC pero reconoció que cambiaría algunos matices en el planteamiento.

Ha dicho que comenzaría a negociar con la contraparte "un cese el fuego unilateral de la guerrilla, un cronograma para la terminación de las negociaciones y reciprocidad por parte del Estado".

Fue secretaria económica de la presidencia colombiana y contralora y presidenta del Concejo de Bogotá.

Además se desempeñó como auditora general de la República y secretaria de Gobierno de la capital. En 2010 fue candidata a la vicepresidencia por el partido político Polo Democrático Alternativo (PDA), que avala su actual candidatura.

Uno de los cargos más relevantes de su trayectoria política lo ocupó en 2011, cuando el presidente Santos la designó como alcaldesa de la capital, luego de la suspensión al entonces alcalde mayor Samuel Moreno.

Marta Lucía Ramírez

La candidata del Partido Conservador presenta como una de sus banderas de campaña la lucha anticorrupción. "Cada peso de nuestros impuestos que salvemos de la corrupción, servirá para brindar más seguridad, más empleos y emprendimiento", expresa en su listado de propuestas.

Nació en Bogotá el 4 de julio de 1954. Estudió Derecho en la Universidad Javeriana. Para pagar sus estudios incluso llegó a trabajar como modelo. Su primera responsabilidad en el sector público le llegó en 1990, como directora del Instituto de Comercio Exterior.

También ha tenido los cargos públicos de Senadora (2006 a 2009) y ministra de Comercio Exterior (1998 a 2002). Es la única mujer en Colombia que ha sido ministra de Defensa (2002 a 2003), según EFE.

Ha criticado el manejo que ha dado el gobierno del presidente Santos al proceso de paz con las FARC. Dice que las negociaciones en Cuba no pueden ser una puerta a la impunidad para los crímenes de la guerrilla y deben tener unos plazos determinados.

