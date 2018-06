8 consejos para aprender a grabar videos increíbles desde 'drones'

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Por Christina Zdanowicz, CNN

(CNN) - Una cámara panorámica recorre los campos verdes de Irlanda, vuela sobre los elevados acantilados de Moher y recorre el océano a cientos de pies por debajo del agua.

Es igual a una escena de una película. Pero esto no es la magia de Hollywood. Estas espectaculares imágenes fueron filmadas, no por un equipo de rodaje en un helicóptero, sino con un drone económico de juguete, un vehículo aéreo no tripulado, o UAV (por sus siglas en inglés), como lo llaman los aficionados, operado por Andreas Ostermann.

Y con unos cuantos cientos de dólares y un poco de práctica, tú también puedes filmar increíbles videos aéreos.

"Es lo más cercano a volar como un pájaro", dice Ostermann, un aficionado a la fotografía aérea quien vive en Alemania. "Mi inspiración es mostrar qué tan bellas pueden ser estas imágenes y que este hobby no es peligroso si sabes lo que haces".

El mundo de los aviones a control remoto ha existido durante décadas, pero el crecimiento y la magia tecnológica de los UAV han creado una nueva ola de aficionados que están probando su suerte en la fotografía aérea.

Desde imágenes de increíbles vistas, zonas costeras y paisajes hasta tomas aéreas de una casa a punto de caer desde un precipicio erosionado o una alegre escena de un zorro trotando sobre hielo, hay muchas maneras creativas y divertidas por las que las personas están usando drones recreativos para tomar vídeos aéreos.

"Originalmente, solo era un grupo de sujetos haciendo ajustes y construyendo cosas. Ahora la gente quiere enfocarse en las aplicaciones en vez de la tecnología", dijo Timothy Reuter, fundador del Washington, D.C. Area Drone User Group, el grupo de UAV más grande del país.

En lugar de construir drones utilizando kits, Reuter y otros como él se están inclinando por modelos prefabricados que están listos para volar.

"Recientemente, algunas de las capacidades sofisticadas se han vuelto baratas y fáciles de usar", dijo. "La diferencia entre las herramientas del profesional y del aficionado ya no son tan grandes, eso es parte de la revolución".

Desde el aviso publicado por la FAA en 2007 respecto a no usar drones para uso comercial, ha habido debates y confusión en la comunidad de aficionados sobre lo que uno puede y no puede hacer con la fotografía aérea. Así que antes de salir y sujetar una GoPro a un drone prefabricado, esto es lo que necesitas saber:

Aprende las reglas

Mantén los drones y otros modelos de aviones a menos de 121 metros sobre el suelo y asegúrate que no estás en un rango de 4,8 kilómetros a la redonda de un aeropuerto o de tráfico aéreo, según las directrices de la FAA. Además, revisa las leyes de tu estado, ya que algunos son más estrictos cuando se quebranta la ley. Volar sobre un terreno privado puede ser considerado una violación a la ley.

Aunque sea tentador convertir la fotografía aérea con drones en un negocio, ten cuidado ya que la FAA regula vuelos comerciales con base en cada caso individual. Solo dos operaciones comerciales han sido aprobadas, y esas son para vuelos de exploración en el Ártico.

P.D. Antes de llevar un drone para filmar en tus vacaciones, investiga. Las leyes sobre los UAV varían en cada país.

Únete a un club o encuentra un instructor

Es mejor trabajar con un operador con experiencia que investigar los cielos por tu cuenta.

"Encuentra una comunidad con la que puedas aprender si vas a tomarlo en serio, como un grupo de aficionados o a través de la Academia de Modelos Aeronáuticos", dijo Reuter. "Ellos te enseñarán cómo mantenerte a salvo y prevenir accidentes".

Estudia diferentes modelos y qué pueden hacer

Los drones de juguete, como el Blade Nano QX, son buenos modelos de introducción para las personas que están aprendiendo a volar, dijo Reuter. Este modelo cuesta más o menos 80 dólares en Internet.

En cuanto a los modelos de rango medio, ten cuenta los UAV que vienen completamente armados, como el modelo Iris de 3D Robotics, que cuesta 750 dólares. El director ejecutivo de la compañía, Chris Anderson, fue pionero de uno de los primeros foros de Internet de drones, DIY Drones.

Uno de los UAV de rango medio más populares es la serie Phantom, de DJI. Este cuadricóptero, que cuesta 500 dólares sin cámara y más de 1.000 con una cámara GoPro incorporada, está orientado hacia las personas interesadas en la fotografía aérea.

Si estás buscando algo más pequeño que el Phantom, considera la última creación de Reuter, el Pocket Drone. El multicóptero es suficientemente liviano y portátil para caber en una mochila, dijo.

Inicia con algo pequeño

Aprende a volar un drone de juguete barato antes de agregarle una cámara. Una vez sepas operarlo, puedes volar un modelo más grande, recomienda Patrick McKay, un aficionado de Colorado que ha estado volando UAV desde el año 2011.

"No inviertas mucho al principio, ya que inevitablemente te estrellarás bastante mientras aprendes".

Sigue practicando hasta que te sientas cómodo

El fotógrafo canadiense Brent Foster anima a los nuevos pilotos a aprender cómo volar en modo manual primero. De esa manera, si tu GPS se apaga, "te salvará de estrellarte", dijo el ex foto-periodista del LA Times quien se volvió aficionado por volar los UAV hace dos años.

Conocer tu equipo y sus limitaciones será valioso para cuando vueles en nuevas e impredecibles situaciones, han dicho varios aficionados.

La seguridad es primero

"Siempre piensa en lo que podrías golpear si tu vehículo se estrella en un vuelo", dijo McKay, un aficionado de Colorado.

"No vueles sobre grandes multitudes de personas que estén fotografiando un evento, a menos que tengas mucha experiencia y confianza en tu equipo y te mantengas lejos de las áreas o alturas donde puede haber riesgo de choque contra un vehículo aéreo tripulado".

Utiliza recursos en línea

Los foros y grupos en Facebook son lugares geniales dónde aprender más sobre la actividad. DIY Drones es un foro pionero que sigue activo. Otros recursos en línea pueden ser Multi-Rotor Forums, DJI Phantom Users Group en Facebook y muchos sitios de grupos locales de vuelos a radiocontrol.

Diviértete

Una vez entiendas las reglas, las precauciones de seguridad y tengas suficiente práctica, es hora de divertirse.

"Me encanta volar en las montañas y volar rápidamente por las laderas," dijo McKay. "Me permite experimentar la emoción de volar en lugares espectaculares sin que mi cuerpo se levante del suelo".