Starbucks comenzará a servir leche de coco en Estados Unidos

Por Lisa Respers France, CNN

(CNN) – Starbucks anunció que comenzará a ofrecer leche de coco como otra de sus opciones de leche no láctea por 60 centavos adicionales. Al internet, al menos, le encanta la idea – y los clientes de la compañía pueden agradecerse entre ellos.

"Ofrecer una alternativa no láctea además de la (leche de) soja es la segunda idea más solicitada por nuestros clientes en MyStarbucksIdea.com, generando 84.000 votos", según indica un comunicado de prensa de la compañía.

El anuncio tiene a los consumidores con la boca echa agua.

Coconut Milk at @Starbucks that's the BEST decision they've made ever!!!!! People who can't do dairy usually can't do soy either! BRAVO! 🙂

— Sandi Krakowski (@sandikrakowski) February 5, 2015