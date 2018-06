El amor está en el aire... con la ayuda de una aerolínea y el Feng Shui

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Por Maggie Hiufu Wong

(CNN) — A unas semanas de los días anuales del horror para los solteros (mejor conocidos como Día de San Valentín y Año Nuevo Lunar), días en los que los familiares y amigos preocupados juzgan desvergonzadamente tu (falta de) relación amorosa, la aerolínea australiana de bajo costo, Jetstar Airways, ofrece una escapatoria y una oportunidad para encontrar el amor.

La aerolínea se asoció con el maestro de feng shui, David Tong, para iniciar una campaña titulada Love is in the Zodiac Pair (el amor está en la Pareja Zodiacal).

Los viajeros entran al sitio web y llenan un formulario sencillo con información sobre su situación sentimental y su fecha de nacimiento. Se genera un reporte de Feng Shui personalizado que indica los signos zodiacales compatibles, los mejores asientos para el vuelo, el mejor destino de viaje y las mejores actividades.

Para quienes nacieron en el Año del Caballo, por ejemplo, la mejor pareja es alguien nacido en el Año de la Cabra. Estas personas deberían sentarse en las filas 9, 19 o 29 y viajar a Yakarta, según la guía de Feng Shui de Jetstar. (Los destinos se determinan para viajeros que salgan de Singapur).

Los viajeros también pueden conocer las preferencias de viaje de su pretendiente con el sistema.

Para satisfacer las necesidades sociales y aventureras de las mujeres nacidas en el Año de la Cabra, por ejemplo, deberías planear una aventura grupal emocionante en un destino nuevo.

La cita a ciegas más compatible

Quienes viajan solos también pueden participar en un concurso para ganar una cita a ciegas en el extranjero.

Junto con Jetstar, Tong, el maestro de Feng Shui, elegirá a dos solteros afortunados que tengan el Feng Shui más compatible, así como los rasgos de personalidad y las descripciones de su cita ideal en el extranjero.

Al final de cada día del viaje, se pedirá a los ganadores que decidan si quieren seguir con la cita o si quieren regresar a casa.

El viaje puede durar hasta tres días.

"¿Los corazones se regocijarán o se romperán este Año Nuevo Lunar?", pregunta Jetstar en el anuncio de su concurso.

En las primeras siete horas de la campaña, el sitio había recibido más de 5.000 solicitudes.

La mayoría de los solicitantes se describieron como aventureros, creativos y generosos.

El viaje se grabará y se transmitirá en el canal de Jetstar en Youtube el 3 de marzo.

Solo los participantes solteros que estén disponibles entre el 13 y el 15 de febrero pueden participar, según la aerolínea.