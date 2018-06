Frustración y optimismo a un año de la desaparición del vuelo MH370

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Mapa de los últimos momentos del vuelo MH370.

Por David Molko

HONG KONG (CNN) — Martin Dolan, director comisionado de la Oficina de Seguridad en el Transporte de Australia (ATSB, por sus siglas en inglés), dice que mientras los equipos de búsqueda exploran las profundidades del océano Índico en busca de cualquier pista del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, confía en que encontrarán el avión si es que la nave está en las zonas en las que están buscando.

"En todo caso me siento más optimista que hace seis meses porque tenemos más confianza en la información y hemos probado que el equipo y las técnicas de búsqueda trabajan de acuerdo con los estándares necesarios", dijo Dolan.

Pero mientras se acerca el primer aniversario de la desaparición del vuelo MH370 sin que haya rastros del avión, no todos se sienten tan optimistas.

Desapareció sin dejar rastro

Entre ellos están muchos de los familiares de los 239 pasajeros y tripulación del avión, quienes dicen que no pasa un solo día sin que se pregunten qué pasó con sus seres queridos.

Además, para muchos fue dolorosamente prematuro que el gobierno malasio decidiera declarar oficialmente perdido al vuelo MH370, a finales de enero, para permitir que empezara el proceso del pago del seguro de acuerdo con el protocolo internacional.

"¿Cómo pueden decir eso cuando no hay pruebas de que el avión se estrelló?", preguntó Wen Wang Cheng, cuyo hijo, Wen Yung Sheng, era uno de los 153 ciudadanos chinos que iban a bordo. "Tenemos que tener los hechos", dijo.

Los familiares dicen que lo que les han dicho simplemente no es suficiente. La ira, la frustración y la desconfianza obligaron a algunos familiares, como Wen, a viajar a Kuala Lumpur en febrero para exigir más.

Pero cuando los familiares enviaron una carta a la aerolínea pidiendo a las autoridades que explicaran la declaración y el estatus de la investigación, la respuesta escrita que dio el director operativo de la empresa reveló pocas cosas que no se supieran.

La tragedia

El 8 de marzo de 2014, a las 12:41 horas (horario local), el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur con destino a Beijing.

Menos de una hora más tarde, el Boeing 777-200ER volaba sobre el mar del Sur de China. Los controladores de tráfico aéreo de Malasia contactaron por radio a la tripulación y les indicaron que contactaran a los controladores de Ciudad Ho Chi Minh para cruzar el espacio aéreo vietnamita.

La tripulación se dio por enterada de la petición y agradeció a los controladores de Kuala Lumpur con una respuesta de rutina: "Buenas noches, Malaysia tres siete cero". Minutos después, el avión desapareció del radar.

Las autoridades malasias revelaron días después que un radar militar detectó al avión mientras regresaba hacia el oeste, volaba a través de la península de Malaca y hacia el norte por el estrecho de Malaca antes de salir del alcance del radar y desaparecer una vez más.

Se expandió la zona de búsqueda, que luego se cambió a la costa del oeste de Australia cuando se determinó, a través de un análisis cuidadoso de una serie de mensajes o "apretones de manos" entre el avión y un satélite de telecomunicaciones de Inmarsat, que el vuelo MH370 finalmente tomó rumbo hacia el sur y voló varias horas sobre el océano Índico.

Un año después

Aproximadamente en el recorrido de una semana por las aguas del oeste de Australia en barco, los navíos con especialistas y equipo capaz de explorar profundidades que regularmente exceden los 4,000 metros, trabajan las 24 horas y descartan sectores del suelo marino metódicamente.

A principios de febrero, el navío Fugro Supporter se unió a la búsqueda con el HUGIN 4500, un submarino no tripulado programable que ahora explora zonas que no se podrían peinar con seguridad con otros equipos, entre ellas las pronunciadas laderas de las montañas.

El navío se sumó al Discovery y al Fugro Equator, naves a cargo de una empresa de exploración holandesa, así como al GO Phoenix que contrató el gobierno malasio.

Mientras se preparaba a embarcarse en un viaje de hasta seis semanas a bordo del Furgo Discovery, James Hancock, analista que usualmente trabaja en la industria petrolera en el mar del Norte, dijo a Anna Coren de CNN: "pedí específicamente que me asignaran este trabajo porque es una oportunidad muy emocionante de hacer algo que podría ayudar a muchas personas".

Desde octubre, se han explorado más de 24.000 kilómetros cuadrados (un 40% de lo que la ATSB llama "zona prioritaria de búsqueda) con la premisa de que la labor debe terminar antes de mayo, época en la que las condiciones meteorológicas empeoran por el inminente invierno austral.

Por ahora, los equipos hacen su trabajo mayormente con dispositivos llamados Towfish; estos aparatos se arrastran cerca del lecho marino con cables de hasta 10 kilómetros de largo.

Es un trabajo duro, incluso cuando las condiciones son perfectas. Varios ciclones que generaron olas de hasta 16 metros frenaron la búsqueda a principios de febrero.

Dolan señala que las labores de búsqueda están cumpliendo o superando las expectativas y descarta las dudas sobre el mal tiempo o las demoras en la instalación del equipo, ya que considera que son "parte del asunto".

¿Están buscando en el sitio correcto?

La zona de búsqueda actual es el resultado de meses de análisis y reevaluación de los datos satelitales por parte de un equipo internacional de expertos, combinados con los factores de desempeño de la aeronave, tales como autonomía, velocidad y altitud.

Los navíos de búsqueda se concentran en el llamado séptimo arco o "apretón de manos parcial", momento en el que los investigadores internacionales creen que se terminó el combustible del avión.

"Lo que más me impresiona de esta investigación es la cantidad de información que pudimos obtener por medio de las matemáticas y la ciencia", dijo el analista de seguridad de CNN, David Soucie.

Sin embargo, Soucie, quien era investigador de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), no espera que los equipos de búsqueda submarina encuentren lo que están buscando. "Sé que han buscado en las zonas en las que es más probable que haya ocurrido, pero no está allí", dijo.

Jeff Wise, periodista científico y autor del libro The Plane That Wasn't There, llevó el escepticismo más allá y dijo que es momento de reevaluar todas las pistas. Su teoría más reciente sostiene que los investigadores pudieron malinterpretar un componente clave de la información del satélite de Inmarsat y que el vuelo MH370 podría haber volado al norte, hacia Kazajistán.

"Esta no es una investigación normal. Necesitan olvidarse de las reglas", dijo Wise. "Esto no se parece a nada de lo que ha ocurrido en la aviación".

Sin embargo, Michael Exner, ingeniero con décadas de experiencia en el sector de las comunicaciones móviles satelitales, dice que los datos demuestran "exactamente y sin ambigüedades" que el vuelo MH370 cayó cerca del séptimo arco.

"La estrategia de búsqueda actual de la ATSB sigue siendo la mejor estrategia de búsqueda", dijo Exner.

"Están buscando exactamente en donde yo espero que encuentren el avión".

Dolan, de la ATSB, señaló que los equipos de búsqueda han dado la misma prioridad a todas las zonas que se encuentran dentro de la zona de búsqueda de 60.000 kilómetros cuadrados. "No nos hemos rendido. Todo lo contrario", dijo.

¿Qué pasará después?

Si los equipos de búsqueda logran encontrar los restos del vuelo MH370, el gobierno de Australia, que ha dirigido la búsqueda a petición de Malasia, también dirigirá las labores de salvamento y recuperación, según el director comisionado de la ATSB.

Sin embargo, Malasia, Australia y China (países a los que pertenecían la mayoría de los pasajeros) no han decidido si habrá un salvamento, dijo Dolan.

No se sabe con certeza qué ocurrirá si los equipos de búsqueda terminan su misión actual sin encontrar rastros del avión.

Australia ha destinado unos 48 millones de dólares a la fase actual de la búsqueda y Malasia prometió igualar la cifra. En enero, el gobierno malasio señaló que está comprometido "a seguir con todos los esfuerzos razonables para dar cierre a esta desafortunada tragedia".

Una de las posibilidades es extender la búsqueda submarina más allá de los límites de la actual zona prioritaria, al norte o al sur sobre el séptimo arco.

La ATBS no hizo comentarios sobre la posibilidad de extender la búsqueda y señaló que era una "decisión de los gobiernos".

El gobierno de Malasia también planea emitir un comunicado provisional cerca del 8 de marzo, en el que se detallarían los avances de la investigación del vuelo MH370, aunque algunos expertos creen que no contendrá información que los investigadores no tengan ya.

La larga espera por las respuestas

Los expertos en aviación dicen que hay una razón clave por la que la búsqueda debería continuar hasta que encuentren al vuelo MH370.

"Si no se sabe qué lo provocó, no se puede arreglar, no puedes asegurarte de que no vuelva a ocurrir", dijo Soucie. "Creo que esa es realmente la verdadera tragedia, que no encuentren el avión".

Para los familiares de los 239 pasajeros y tripulantes que no tienen nada más que esperanzas y oraciones para salir adelante, se trata de encontrar respuestas.

"Es muy difícil escuchar la palabra cierre, cuando no hay cierre", dijo Jacquita Gonzales, esposa del jefe de sobrecargos, Patrick Gomes, a Andrew Stevens de CNN.

Mientras Gonzales conserva la esperanza de que su esposo regrese con vida a casa, está lista para hacer un descubrimiento difícil.

"Si está allí y hay restos, podemos llegar a un cierre y podemos dejarlo en paz. Porque no creo que en este momento él esté en paz".

La búsqueda del vuelo 370 continúa.

Con información de Andrew Stevens, Anna Coren, Tim Schwartz, Felicia Wong, Chieu Luu y Judy Kwon.