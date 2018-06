Con un 'gracias y buenas noches', David Letterman le dice adiós a la televisión

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Letterman no ha dicho mucho acerca de lo que está reservado para él tras el fin de su programa

(CNNMoney) - David Letterman terminó su carrera profesional en programas nocturnos de televisión con un sincero "buenas noches" y un adiós a su espectadores.

"Lo único que me queda por hacer por última vez en un programa de televisión es... gracias y buenas noches", dijo Letterman.

Letterman no derramó lágrimas, pero el momento final fue emotivo, especialmente para su personal de siempre y los afortunados admiradores que estaban dentro del teatro Ed Sullivan.

El programa final de Letterman —el cual previamente llamó "el programa más importante de mi vida"— terminó con la actuación de los Foo Fighters, quienes interpretaron una de las canciones favoritas del presentador, Everlong.

El programa inició con la aparición de tres antiguos presidentes y del presidente Obama vía grabación, cada uno de ellos dijo: "nuestra larga pesadilla nacional ha terminado". Luego apareció Letterman con Obama... "Lo dices en broma, ¿verdad?" le preguntó al presidente.

El locutor de Letterman, Alan Kalter, presentó al anfitrión como "un chico de un pequeño pueblo de Indiana", haciendo reír a la audiencia.

En su monólogo final, el anfitrión hizo referencia a un punto delicado de su carrera diciendo: "Seré honesto con ustedes, parece como si no lograré estar en The Tonight Show".

En un momento dado, Letterman se burló de sí mismo al preguntar cómo sabía que era el momento de retirarse. "Una de las señales fue —Todd, el chico de las tarjetas de pistas, se me acercó y me dijo: 'por el amor de Dios, Dave, no puedo escribir las letras más grandes'", bromeó Letterman.

Regina, la esposa de Letterman, y su hijo Harry se encontraban entre la audiencia.

El resto del mundo nocturno también tomó nota de la despedida de Letterman esta semana... tanto Conan O'Brien como Jimmy Kimmel, otros presentadores nocturnos, les pidieron a sus audiencias que sintonizaran a Letterman.

Los aficionados dijeron que la grabación tenía un toque histórico.

David Eisenstein, de 70 años de edad, de Springfield, Nueva Jersey, dijo: "Experimenté algo que nunca olvidaré".

El programa del miércoles fue el No. 6.028 de Letterman, tomando en cuenta su trabajo tanto en NBC como en CBS.

"Él cambió la televisión para siempre", dijeron en un correo electrónico los antiguos guionistas principales de Letterman, Eric y Justin Stangel. "Nunca habrá nadie como él. Tiraremos a la basura nuestros televisores".

Fue algo significativo que los Foo Fighters estuvieran allí el miércoles. Cuando la banda tocó en el programa el año pasado, Letterman contó una historia emotiva acerca de cómo la canción Miracle de la banda había sido agregada a un video donde él y su hijo, Harry, esquiaban juntos. La banda también estuvo allí la noche en que Letterman regresó de una cirugía de corazón.

La transmisión del miércoles por la noche marcó el final de una semana importante e histórica en la cual algunos de los invitados más queridos de Letterman volvieron a Late Show para decirle adiós.

El lunes, Tom Hanks se tomó una fotografía con Letterman utilizando una varilla para tomar selfies, mientras que el líder de Pearl Jam, Eddie Vedder, hizo resonar el teatro Ed Sullivan con la clásica canción Better Man.

Además, Bill Murray, el primer invitado de Letterman, terminó la carrera del anfitrión como último invitado de Letterman saliendo de un pastel.

Luego, Bob Dylan cantó la balada The Night We Called It a Day, como una serenata para Letterman.

Antes de la grabación, el director ejecutivo de CBS Corporation, Les Moonves, incluso subió al escenario para agradecerle a la leyenda de la televisión.

El miércoles, después de la grabación, algunos de los miembros del personal de Letterman se reunirían para una fiesta de despedida.

Letterman no ha dicho mucho acerca de lo que está reservado para él, aunque él y sus productores tendrán que salir de su oficina muy pronto... el personal del Late Show de Stephen Colbert está a punto de llegar.

"Creo que él hará un trabajo maravilloso", dijo Letterman al referirse a su sucesor durante la transmisión. "Le deseo a Stephen, a su personal y a su equipo el mejor de los éxitos".