Funcionaria que se niega a expedir licencias para matrimonios del mismo sexo dice que se reunió con el papa

El Vaticano dijo que "no podía afirmar, ni negar" que hubo tal encuentro

(CNN) - Kim Davis, la funcionaria del juzgado de Kentucky que pasó seis días en la cárcel por negarse a expedir licencias para matrimonios entre parejas del mismo sexo, se reunió privadamente con el papa Francisco la semana pasada cuando el pontífice visitó Estados Unidos, afirma su equipo legal.

La reunión fue el jueves en la embajada del Vaticano en Washington, según un comunicado del Consejo Liberty

Mat Staver, abogado de Davis, dijo que la sesión duró 10 minutos y que sólo fue entre el papa y su cliente y su esposo. Dijo que se habían tomado fotografías y que serán publicadas en algún punto. No dijo si las iban a revelar inmediatamente.

"Me sentí muy honrada de conocer al papa Francisco. De todas las personas, ¿por qué yo?", dijo Davis en un comunicado. "El papa Francisco fue gentil y muy amable. Incluso me pidió que rezara por él. El papa Francisco me agradeció por mi valentía y dijo que continuara con mi fortaleza".

El Vaticano no ha dicho nada sobre el comunicado.

"No podemos confirmar o negar la historia. No habrá un comunicado", dijo Ciro Benedettini, vocero del Vaticano.

Sin embargo, el pasado domingo durante una rueda de prensa en el vuelo de Filadelfia a Roma, al papa le preguntaron sobre los funcionarios que se negaban a llevar a cabo sus funciones alegando objeción de consciencia.

No se hizo mención directa a Davis.

"Puedo decir que la objeción de consciencia es un derecho que es una parte de cada derecho humano. Es un derecho", dijo Francisco. "La objeción de consciencia debe entrar en cada estructura jurídica porque es un derecho, un derecho humano"

Un juez federal ordenó cárcel para Davis este mes por negarse a emitir licencias de matrimonio para parejas del mismo sexo en el Condado de Kentucky, donde es funcionaria. Antes de recibir esta orden, Davis también se negó a permitir que otros funcionarios en su oficina emitieran licencias. Davis cita a la Biblia para oponerse al matrimonio de las parejas del mismo sexo.