Trump promete crear una 'fuerza de deportación' para expulsar a 11 millones de EE.UU.

WASHINGTON (CNN) - Al presionarlo para que explicara de qué manera deportará a 11 millones de inmigrantes indocumentados del país, Donald Trump dijo el miércoles que él levantaría una "fuerza de deportación".

Trump fue presionado por la coanfitriona del programa "Morning Joe" de MSNBC, Mika Brzezinski, para que diera detalles al preguntarle si él tendría una "fuerza masiva de deportación".

"Ustedes tendrán una fuerza de deportación y ustedes van a hacerlo de manera humanitaria", dijo Trump. "No te olvides, Mika, que tienes millones de personas que están haciendo cola para entrar en este país y quieren entrar de manera legal. Y siempre hablo del muro, vamos a construir el muro. Esto será algo real. Esto será un muro verdadero".

Incluyendo la propuesta de inmigración, en agosto pasado, Trump publicó que esta es una demanda para triplicar la cantidad de agentes de inmigración y aduanas. Él también propuso terminar con el derecho de ciudadanía por nacimiento, el cual está incluido en la decimocuarta enmienda de la Constitución y que concede la ciudadanía automática a cualquiera que nace en Estados Unidos.

Trump fue golpeado tanto por John Kasich como por Jeb Bush por mantener su postura de deportar a 11 millones de personas y construir un muro a lo largo de la frontera con México, durante el cuarto debate republicano de la noche del martes.

"Todos sabemos que tú no puedes agarrarlos y mandarlos en barco a través de la frontera. Es un argumento tonto", disparó Kasich durante el debate. "No es un argumento maduro. No tiene sentido".

Pero mientras que los moderadores trataban de dejar atrás el intercambio entre Kasich y Trump, este último interrumpió y desestimó por completo a Kasich.

"Yo construí una increíble compañía que tiene un valor de miles de millones de dólares", dijo Trump. "Créeme, no tengo que escuchar a este hombre. No tengo que escucharlo".