Estas son las mejores aventuras a caballo en el mundo

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) – Desde la tierra de ‘The Hobbit’ y las estepas de Mongolia, los deltas africanos y las playas soleadas del sur de España, las vacaciones a caballo ofrecen a los aventureros la oportunidad de explorar los escenarios más hermosos del mundo desde una perspectiva completamente diferente.

Elegir ir de vacaciones sobre cascos, podrían no ser las vacaciones más económicas que alguna vez hayas reservado pero, para muchos, la experiencia no tiene precio.

Por lo tanto, si estás buscando consentir al vaquero que llevas dentro o simplemente montar a caballo de manera extravagante hacia una puesta de sol en lugar de solamente verla, aquí hay algunas ideas para que te entusiasmes cualquiera que sea el rincón del mundo que elijas ir a recorrer.

Una estepa hacia lo desconocido

Con el desierto de Gobi al sur, las montañas al norte y miles de millas cuadradas de estepas en el medio, hay una gran cantidad de escenario espectacular para que el nómada a caballo explore en Mongolia.

Espera ver mucho sol –Mongolia es conocida como la "tierra del eterno cielo azul"– y una cálida bienvenida de tus anfitriones, dice James Sales, un consultor que trabaja con los especialistas en línea en vacaciones a caballo : In The Saddle.

"Los mongoles creen que es fantástico tener visitantes que pueden montar pues esto proporciona un vínculo entre dos culturas totalmente diferentes... las que a menudo están tan interesadas ​​en ti como tú en ellas", le dijo Sales a CNN.

Sales recomienda la visita a las montañas de Altai, en el oeste de Mongolia, durante septiembre u octubre para ver el Festival Golden Eagle... el ave de presa ha sido utilizada por los cazadores mongoles desde el siglo 15.

El evento anual muestra nómadas kazajos locales que hacen participar a sus águilas reales, conocidas localmente como Berkut, a través de una serie de pruebas de velocidad, agilidad y precisión.

Sol, mar y sillas de montar

No todas las vacaciones en playas españolas son iguales, tal y como los visitantes de la provincia de Cádiz en el suroeste de Andalucía pueden testificar.

La Costa de la Luz frente al Atlántico posee kilómetros de playas vírgenes que se pueden explorar a caballo. Los bosques costeros de pinos y los parques nacionales Doñana y Alcornocales... también pueden ser explorados sobre la silla de montar.

La región también es muy popular entre los que no montan... los que practican windsurfing y kitesurfing, y los observadores de aves también acuden al punto más meridional de Europa Occidental.

Fantasia Adventure Holidays, con sede local, recomienda montar a través del Cabo de Trafalgar... frente al cual tuvo lugar la famosa batalla de 1805, en la que la Marina Real Británica derrotó a las fuerzas combinadas de las flotas francesas y españolas.

Por unos cuantos dólares más

Si quieres descubrir el Viejo Oeste de Estados Unidos pero no te apetece dejar atrás por completo el extravagante siglo 21, entonces un viaje a The Ranch en Rock Creek en Philipsburg, Montana, podría darte las vacaciones perfectas.

Con los senderos a un lado de los riachuelos, las colinas y los picos de las sierras John Long y Sapphire de los alrededores que podrás explorar, estarás tarareando, de inmediato, el famoso tema de Elmer Bernstein de 'Siete hombres y un destino'.

En Rock Creek, después de que hayas desmontado, también existe la oportunidad de probar suerte en las carreras de barriles, la flexión de poste y en el lazo, así como en el tiro y la pesca con mosca. Pero necesitarás un puñado de dólares por el privilegio... los precios van desde aproximadamente 1.000 dólares por persona, por noche, durante el verano.

El paso del cielo

No son solo las impresionantes vistas y el paisaje épico andino los que atraen a las personas aficionadas a los caballos a vacacionar en Perú, el caballo peruano de paso es también un enorme atractivo.

"Las personas se refieren a ellos como el Rolls Royce de los caballos... ellos tienen un paso realmente suave", dice Sales. "En realidad es un placer montarlos, sin importar en dónde te encuentres".

Una de las expediciones más populares explora el Valle Sagrado de los Incas que se encuentra después de la ruta a través del río Urubamba, cerca de la ciudad de Cusco... la capital de los Incas que fue establecida en el siglo 12.

Dentro de la guarida del león

Un viaje en cuatro patas, no en cuatro ruedas, es quizá la mejor forma de observar las reservas naturales de África.

Pero si quieres ver leones, leopardos, rinocerontes y elefantes desde la silla de montar, necesitarás ser un jinete competente.

Un guía experimentado como Philip Kusseler, copropietario de Wait a Little, con sede en Sudáfrica, también estará cerca para mantenerte seguro sobre caballos que han sido rigurosamente entrenados para enfrentar los rigores del bosque.

"Es muy importante que ellos sean receptivos, que confíen en su jinete y que confíen en la asistencia del jinete", su ayuda", dice Kusseler, quien dirige la expedición en la Reserva Privada de Karongwe, cerca del famoso Parque Nacional Kruger.

"La formación básica y la doma ayudan mucho para hacerlos receptivos y para que también sea divertido montarlos".

La isla de la fantasía

El épico paisaje que rodea Glenorchy, Nueva Zelanda, fue utilizado como el telón de fondo de muchas escenas de 'El señor de los anillos', la trilogía de la película adaptada de las novelas de fantasía de J.R.R. Tolkien.

Adéntrate en 'Tierra Media' con guías locales de Dart Stables al tomar una de varias caminatas con temática de las películas, entre ellas, 'The Ride of the Rings', 'The Hobbits' Hack' y 'The Trilogy Loop'.

Este último ofrece un recorrido de 22 kilómetros en tres horas alrededor de la cabecera del lago más largo de Nueva Zelanda, el lago Wakatipu, y vistas a las legendarias 'Montañas Nubladas', 'The Wizard's Vale' y 'The Mighty Methedras'.

Los fans obsesivos también pueden montar un caballo llamado 'Frodo'.