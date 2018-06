El Real Madrid destituye a Rafa Benítez; Zidane es el nuevo entrenador

⚽️🙌🇫🇷 Our new coach: Zinedine @Zidane. Nuestro nuevo entrenador: Zinedine @Zidane. #HalaMadrid – 📱Download Real Madrid App

A post shared by #CHAMP13NS 🏆 (@realmadrid) on Jan 4, 2016 at 11:46am PST