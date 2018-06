Argentina llega a acuerdo con otro fondo para reestructurar su deuda

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El mediador judicial anunció que Argentina llegó a un acuerdo con otro de los fondos litigantes, Capital Markets Financial Services

(CNN Español) - Argentina da un paso más hacia la reestructuración total de su deuda con los holdouts o retenciones.

Este jueves el mediador judicial Daniel Pollack emitió un comunicado anunciando que la República Argentina llegó a un acuerdo con otro de los fondos litigantes, Capital Markets Financial Services, por una suma de alrededor de 110 millones de dólares.

Este fondo forma parte de los denominados "me too", que se plegaron a las demandas de los llamados fondos buitre que no aceptaron las reestructuraciones propuestas por el país y litigaron hasta tener una sentencia favorable en la corte de Nueva York.

Si bien esto representa un avance a la propuesta que hizo el gobierno de Macri hace 15 días, para resolver el tema es necesario un acuerdo con los fondos NML y Aurelius, que ya adelantaron que no aceptan la quita del 25% promedio que ofrece Argentina y le pidieron tiempo al juez Griesa hasta mañana para argumentar porque no debería levantarse la medida cautelar que impide a la Argentina pagarle al resto de los bonistas hasta que no haya resuelto esta controversia.