Un vistazo al tráiler de ‘La Bella y la Bestia’ que tiene encantado a internet

(CNN Español) – Emma Watson vuelve a ser noticia: después de esconder libros en el metro de Londres, la popular actriz regresa a la pantalla grande y esta vez a protagonizar una versión del clásico de Disney La Bella y la Bestia.

Este lunes, la compañía reveló el primer tráiler de la película e internet está encantado. No sólo el nombre de Watson fue tendencia en Twitter, sino que la cinta es de los temas más buscados en Google y el video en YouTube alcanzó las 500.000 visitas en apenas 7 horas, sin mencionar los 349.000 compartidos que acumula la publicación en Facebook.

La película, que llegará a los cines en marzo de 2017, es una adaptación del clásico animado que se estrenó en 1991 y busca, precisamente, hablarle a un público contemporáneo. De ahí que los personajes tengan una estética mucho más fresca, según lo explicó Disney en un comunicado. Bella emprende la búsqueda de su padre y ahí es cuando se encuentra con un castillo encantado y la Bestia. Al permanecer prisionera llega a conocer la persona que se esconde detrás de tanta fealdad y el final de la historia es, literalmente, de película.

@beautyandthebeast 🌹 A post shared by Emma Watson (@emmawatson) on Nov 11, 2016 at 1:14pm PST

Emma Watson, quien le dará vida al personaje de Bella, anunció que estaría en la cinta a principios de 2015. "(La película) fue una parte muy importante en mi crecimiento, se siente casi surreal que voy a bailar 'Be Our Guest' y cantar 'Something There'", aseguró entonces en Facebook. En marzo de ese mismo año se reveló que el actor de la serie ‘Downton Abbey’, Dan Stevens, sería su coprotagonista en el papel de Bestia. En el elenco también están Luke Evans como Gastón, Ewan McGregor como Lumiere y Emma Thompson como Mrs. Potts.

El director de La Bella y la Bestia es el ganador del Oscar Bill Condon, quien también estuvo al frente de producciones como Sister, sister y las dos primeras entregas de la saga de Crepúsculo. Además, fue el guionista del musical Chicago. La película será producida por Mandeville Films, bajo el liderazgo de David Hoberman y Todd Lieberman. Además, contará con la participación del compositor Alan Manken, ocho veces ganador del Oscar. De hecho, tendrá tanto composiciones originales de la película animada de 1991, como canciones nuevas.

Esta película suma a la lista de clásicos que Disney ha recreado con personajes de carne y hueso, como Maléfica, Alicia en el país de las Maravillas y La Cenicienta.