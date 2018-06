La mitad de los trabajadores estadounidenses no toma todos sus días de vacaciones

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNNMoney) - Si no logras recordar cuándo fue la última vez que tomaste vacaciones, no estás solo.

Más de la mitad de los trabajadores de Estados Unidos que tienen vacaciones pagadas no utilizaron todos los días de descanso que tuvieron este año, según un nuevo informe de Bankrate.com.

En promedio, de acuerdo con el reporte, los trabajadores están dejando de disfrutar siete días de vacaciones al año.

Las excusas para no tomar los días de vacaciones pagados por las empresas son variadas: algunos empleados aseguran que tienen mucho trabajo, otros dicen que disfrutan su trabajo y hay quienes dicen que no tienen cómo costearse unas vacaciones o temen perder su trabajo si se toman esos días.

Pero no utilizar los días pagados de vacaciones es desperdiciar dinero y puede hacer que fracases en tu intento de ser un empleado sobresaliente.

“Si no te tomas tu tiempo libre puedes agotarte más fácil y más rápido”, dice Sarah Berger, experta en finanzas personales de Bankrate. “Puedes enfermarte y tus relaciones pueden verse afectadas si no logras un equilibrio entre el trabajo y la vida, que permita que sobresalgas en lo profesional y en tu carrera”.

Sin embargo, para algunos trabajadores no utilizar todos sus días de vacaciones es una movida estratégica: el 35% de los encuestados dijeron que planeaban juntar esos días con los que siguen para tener unas vacaciones largas el año que viene.

Los empleados jóvenes son más propensos a no usar todos sus días de vacaciones. Cerca del 60% de los que tienen entre 18 y 25 años no utilizaron todos los días de vacaciones que les fueron asignados este año, mientras el 25% de ellos no tomó ni un solo día de vacaciones.

Entre tanto, solo el 6% de aquellos pertenecientes a la generación X y solo el 7% de los llamados baby boomers reportaron que no utilizaron ningún día de vacaciones.

“Muchos milénicos sienten que tienen que probar algo y quieren disipar los estereotipos negativos que los han calificado de perezosos”, dice Berger.

Cuando se trata del dinero versus el tiempo libre, el dinero gana. La encuesta encontró que el 56% de los trabajadores estadounidenses preferirían tener un bono de dinero equivalente a una semana de vacaciones, en lugar de tomarse esos días.