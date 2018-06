¿Por qué Turquía es blanco del terrorismo?

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Un aeropuerto internacional atacado con bombas, un embajador asesinado, una masacre en un club nocturno. Estos y muchos otros ataques muestran cómo Turquía ha sido golpeado duramente por el terrorismo.

No es algo con lo que el país no haya estado familiarizado, pero ahora otras amenazas se suman a las razones por las que Turquía está en la mira.

El lodazal sirio

La política exterior turca ha sido recientemente un festín movible, desde presionar al presidente sirio Bachar al Asad ignorando ampliamente a ISIS, a enfrentarlos a ambos.

"Turquía se está enredando cada vez más en el lodazal sirio", le dijo a CNN Fadi Hakura, un experto en Turquía del centro de pensamiento británico Chatham House. "Mientras Turquía esté involucrado en la implosión siria, la inestabilidad allí cruzará la frontera e impactará en la seguridad".

Al inicio de la guerra civil siria, Turquía, bajo el mando del presidente Recep Tayyip Erdogan, apoyó a los rebeldes, musulmanes suníes, en su lucha contra el régimen de al Asad, quien es alauita.

"Erdogan fue uno de los jugadores principales que escogió bandos en el conflicto sirio para acelerar la caída de al Asad en Siria", dijo Hakura. "Él metió muy profundamente a Turquía en el conflicto, lo que ha producido el violento retroceso que vemos actualmente en Turquía".

Turquía había dejado solo a ISIS, y este dejó a Turquía relativamente tranquilo en cuanto a ataques, aunque combatientes y suministros llegaron a Siria través del país. En el momento en que Turquía decidió tomar más precauciones, los yihadistas habían establecido muchos puntos de apoyo y hecho muchos partidarios.

Turquía lanzó su más grande operación militar en Siria el pasado verano, apoyando a las fuerzas de oposición para que expulsaran a ISIS de un área estratégica a lo largo de la frontera y bloquear futuros avances de los kurdos sirios aliados con los separatistas turcos. El avance obtuvo la aprobación de Rusia y el apoyo aéreo de Estados Unidos.

Los kurdos

Los kurdos, un grupo étnico de Medio Oriente, han influenciado de manera creciente los más recientes desarrollos en la región, luchando por su autonomía en Turquía, y jugando un prominente rol en el conflicto sirio.

El presidente Erdogan ha hecho las paces con la población kurda turca hace unos pocos años, pero comenzó a atacar a las fuerzas kurdas a través de la frontera con Siria. Unas elecciones anticipadas afectaron el voto kurdo y pusieron de nuevo el puño de hierro de Erdogan en el poder. Y para el 2016, la ya conocida insurgencia kurda estaba de regreso.

El militante Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ha atacado en su mayoría a personal militar y de policía, pero los Halcones Kurdos de la Libertad (TAK), una disidencia nacionalista, llevó a cabo recientemente un ataque contra un estadio de fútbol en Estambul.

"Uno de los problemas con cualquier potencial cese del fuego con el PKK es que es un asunto emocional", le aseguró Simon Waldman, investigador visitante del King's College de Londres y coautor de The New Turkey and Its Discontents, a Ian Lee, de CNN. "Cuando miras al PKK y a los ataques que ha cometido, especialmente cuando atacan a personal de seguridad, a la policía y las fuerzas armadas... es muy difícil emocionalmente para los políticos turcos tener alguna suerte de alto al fuego".

La cuestión kurda puede ser manejada eficazmente a través de un ambicioso programa de derechos humanos y democracia, dijo Hakura, enfatizando en que este tacto era esencial para mejorar la seguridad en Turquía.

"Durante tiempos de crecimiento democrático, se habla cada vez menos de la cuestión kurda en el entorno kurdo", le dijo Hakura a CNN. "Si Turquía resuelve la cuestión kurda en el marco de un contexto democrático, se evitará que los jugadores regionales aprovechen estas divisiones".

Polarización política

La generalizada polarización política y social de Turquía ha contribuido a una atmósfera en la que los ataques son cada vez más probables.

"La cultura política y social es tan abrasiva, fragmentada y dividida en cuanto a étnico, lo sectario e ideológico, que se ha creado un ambiente donde estos incidentes violentos pueden tener lugar", dijo Hakura a CNN.

Las luchas intestinas en el gobierno también están en un punto de inflexión, con los partidarios de Fethullah Gulen, el aliado convertido en rival de Erdogan que ahora vive en Estados Unidos, visto como el culpable del sangriento y fallido golpe de Estado en julio.

En vez de usar el golpe para unir al país, el gobierno adoptó políticas que potenciaron las divisiones en la sociedad y política turca, aseveró Hakura.

Gulen le dijo en julio a Fareed Zakaria, de CNN, que ni él ni su movimiento habían tenido algo que ver con el golpe.

"Cuanto más dividido estés, más oportunidades se crearán para que los jugadores regionales se aprovechen de ello", dijo Hakura. "Promover la unidad interna fortalecerá la estabilidad y la seguridad de Turquía en una de las zonas más volátiles del mundo".

Waldman le dijo a CNN que las purgas posteriores al golpe de Estado de Turquía han dejado un vacío de seguridad en el país en un momento crítico.

"No creo que en esta coyuntura actual Turquía pueda enfrentarse a múltiples grupos terroristas al mismo tiempo", dijo Waldman. "Los servicios militares y de seguridad de Turquía se enfrentan a purgas y hay miles de empleados que han sido detenidos, o suspendidos, lo que ha dejado un vacío en su capacidad para enfrentar amenazas terroristas".

"Como resultado, combatir a dos grandes grupos terroristas al mismo tiempo es una carga increíble. Lo que se necesita para Turquía es un enfoque político pragmático en la lucha contra el terrorismo ", añadió Waldman.

La creciente cercanía de Erdogan con Rusia y el abandono a los rebeldes suníes sirios que alguna vez apoyó podría haberle creado nuevos oponentes y enemigos.

Rusia ha dicho que no tiene aún ninguna conclusión sobre el motivo del asesinato del embajador Andrey Karlov a manos de un hombre que gritaba sobre Aleppo, ciudad en el norte de Siria que estuvo controlada por los rebeldes, fue bombardeada y finalmente retomada por las fuerzas gubernamentales sirias apoyadas por Moscú. El Kremlin ha rechazado las acusaciones turcas de que el movimiento de Gulen estuviera detrás del asesinato.

"Tienes a un Estado turco que está claramente bajo una gran presión, tratando con un montón de temas al mismo tiempo", le aseguró a CNN Raffaello Pantucci, director de Estudios de Seguridad Internacional en el Royal United Services Institute. "Como resultado, tú puedes realizar ataques en Turquía con mayor facilidad, y es más probable que tengas éxito".

Geografía

Y cualquiera que sea la circunstancia política interna y externa de Turquía, siempre estará la geografía.

La posición de Turquía en la intersección de Europa y Asia hace que sea un lugar propicio para el choque o la fusión de las culturas. Turquía se estableció como una nación secular, si bien la mayoría de la población es musulmana, y aunque la religión comenzó a desempeñar un papel más importante bajo el mandato de Erdogan, todavía hay muchos lugares en donde se celebran las libertades occidentales, como el club nocturno Reina, que ISIS aparentemente condenó como un lugar donde "los cristianos se encontraban de celebración".

Más relevante ahora, tal vez, es su frontera de 800 kilómetros con Siria, un espacio abierto que ha permitido el flujo de combatientes y recursos a Siria durante años, así como el paso de refugiados, pero por donde también se le permite la entrada a aquellos que quieren atacar a Turquía.

"Uno de los principales problemas de Turquía en este momento es que están sentados al lado de una gran guerra civil, donde muchos grupos insurgentes están utilizando su territorio como punto de entrada", aseguró Pantucci a CNN. Pantucci sugiere que Turquía se ha convertido en un blanco fácil en gran parte debido a su ubicación.

"El ritmo de los ataques está aumentando porque los turcos están enfrentando múltiples problemas en este momento. No sólo están viendo ataques de ISIS, sino también por parte de los otros grupos que alimentan la lucha en Siria", dice Pantucci. "En Turquía, se está viendo un entorno de seguridad que va a ser bastante difícil en el futuro inmediato".

Muhammad Lila, Nic Robertson, Ian Lee y Rachel Clarke, de CNN, contribuyeron con este artículo.