La razón por la que Emma Watson no se toma selfies con sus fans

(CNN) - Emma Watson sabe que es una superestrella, pero ella aún así quiere tener una vida.

Es por eso que la actriz rechaza tomarse selfies con los fans en estos días.

"Para mí, es la diferencia entre poder tener una vida y no", dijo Watson recientemente a Vanity Fair. "Si alguien toma una fotografía de mí y la publica, en dos segundos han creado un marcador de exactamente donde estoy en un rango de 10 metros".

La exestrella infantil pronto atraerá a más fans cuando su última película, una versión en persona de La Bella y la Bestia de Disney llegue a los cines el 17 de marzo.

Watson dijo que aprendió a decir no a las peticiones de selfies y está actuando de forma más privada.

"[El público] puede ver lo que estoy vistiendo y con quién estoy", dijo de las fotos. "No puedo dar esos datos de seguimiento".

Habiendo crecido en el resplandor de Harry Potter, con la afición de una base de seguidores muy entusiasta de la franquicia, Watson está acostumbrada a la atención.

Ella dijo que llegó a un acuerdo con aquellos que están muy emocionados de conocerla.

"Voy a decir:" Me sentaré aquí y responderé a cada pregunta de Harry Potter que tengas, pero no puedo tomarme una foto", dijo.

Watson es selectiva acerca de con quién hace cumplir la prohibición.

"Tengo que elegir con cuidado y elegir mi momento para interactuar", dijo. "¿Cuándo se trata de un observador de celebridades y cuándo es alguien que se encarga de arruinarle la semana a otra persona? A los niños no les digo que no, por ejemplo".

Las fotos no son lo único con lo que marca un límite: Watson se niega rotundamente a hablar de su novio.

"Quiero ser consistente: no puedo hablar de mi novio en una entrevista y luego esperar a que la gente no tome fotos tipo paparazzi de mí caminando fuera de mi casa", dijo. No puedes tener ambas cosas.