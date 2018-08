Megan Fox, de 'Transformers' y 'Tortugas Ninja', a imagen del Fashion Fest México 2017

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) – Megan Denise Fox nació el 16 de mayo en Rockwood, Tennessee. Desde pequeña mostró interés en la actuación y el baile. A los 13 años comenzó a modelar y cuatro años después, en el 2001, debutó en el cine en la cinta Holiday in the Sun junto a las hermanas Mary-Kate Olsen y Ashley Olsen. Siguieron muchos éxitos, pero quizás los que más recuerda la audiencia, son las cintas Transformers y Tortugas Ninja.

En el ámbito personal, se casó con el actor juvenil Brian Austin Green ("Beverly Hills 90210") el 24 de junio de 2010 y hoy en día tienen tres hijos, Journey River, Noah Shannon y Bodhi Ransom.

Fox, es considerada por muchos un símbolo sexual. Ha aparecido en las portadas de revistas como GQ, Glamour, Esquire, Cosmopolitan y W, entre otras.

De visita en la Ciudad de México, como imagen del Fashion Fest de Liverpool, Megan confesó que no se considera una fashionista como lo es Victoria Beckham: “Nunca me he considerado una persona que esté muy a la moda, aunque tengo buen ojo para eso, siempre trato de vestirme muy cómoda porque tengo tres hijos. Creo que en mis planes a futuro está volverme una empresaria, pero por el momento ser mamá es la profesión que te requiere más tiempo”.

Sobre México afirmó que solamente había venido en una ocasión: “Vine a la premier de la película de las Tortugas Ninja y de todos los sitios que visité en el mundo, la premier de la Ciudad de México, fue la mejor. Los fans fueron los más entregados y divertidos. Me emocionó mucho haber estado aquí”.

Sobre las mujeres latinas

“Las mujeres mexicanas son vibrantes, osadas y fuertes. No puedo hablar de casos específicos, en general las mujeres latinas son así. Un claro ejemplo es Sofía Vergara, es sexy, poderosa y con mucha confianza. Son muy coloridas, no tienen miedo a nada”.

Sobre ser la imagen del Fashion Fest, el director de relaciones públicas de Liverpool, Ignacio Aguiriano, dijo que Megan Fox, era la persona ideal: “Estamos muy contentos de haber trabajado con ella, es alguien que a pesar de la fama es una persona normal, bastante aterrizada, es alguien como tú o como yo, es mamá, empresaria y con un trabajo como actriz. Siempre tenemos una lista de mujeres de todo el mundo, con características diferentes, pero que las mujeres se identifiquen con ella y que refleje las tendencias que buscamos dar a conocer. Este año nos regimos bajo cuatro tendencias: origen, elemental, fusión y dualidad que buscan regresar a la naturaleza y Megan cubre estos cuatro puntos".

