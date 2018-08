“Despacito”, la gran ganadora de los Latin Grammy 2017

Para nadie es sorpresa que “Despacito” es la canción de 2017. Desde su lanzamiento, el 12 de enero, logró escalar posiciones hasta convertirse en el tema más reproducido en streaming de la historia.

El video también marcó un hito en YouTube y es el más reproducido de todos los tiempos en esta plataforma con más de 4.300 millones de vistas.

El tema escaló en los Billboard Hot 100 –una lista muy difícil de liderar para intérpretes latinos– para posicionarse en primer lugar por 16 semanas.

Y naturalmente el tema fue el más condecorado en la decimaoctava edición de los Latin Grammy que se realizaron este jueves en el MGM Grand Arena de Las Vegas.

Para Erika Ender, una de las escritoras de la canción, “Despacito” demostró cómo la música puede romper fronteras e idiomas. Por su parte, Luis Fonsi aseguró que su canción “llegó en el momento indicado, tomé un riesgo”. Y surtió efecto.

Las versiones de la canción se apoderaron de las redes sociales: por los famosos italianos que “odiaban” la canción y hasta Fonsi se les apareció, por una arpista paraguaya que causó sensación y hasta un piloto bloqueó las comunicaciones en un aeropuerto por cantar.

El impacto de la canción no fue indiferente para los miembros de la Academia Latina de la Grabación y al final de la noche la coronaron en cuatro categorías: Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Fusión/Interpretación Urbana y Mejor Video Musical, versión corta.

Quizás para asombro de muchos, e incluso para él mismo, Rubén Blades se llevó el gramófono latino en una de las categorías más importantes de la noche, “Álbum del Año” por su producción “Salsa Big Band”.

Una sorpresa que secundó el propio presidente y director ejecutivo de los Latin Grammy, Gabriel Abaroa.

“Me sorprendió profunda y gratamente... Cuando se lo gana uno que cree en el antiguo estilo de grabar, sin ningún tipo de ayuda electrónica, me parece fabuloso”, dijo Albaroa a los periodistas en la sala de prensa al término del espectáculo.

Soñadores

Como en la mayoría de los años, la política tuvo un lugar en el show. El “Personaje del Año”, Alejandro Sanz, cantó su éxito “Corazón Partío” junto a 30 “soñadores”, a quienes abrazó al final de su interpretación.

Sanz dedicó la distinción que le entregó la Academia Latina de la Grabación, a su familia, fanáticos y con énfasis principal, a “otros chicos que viven en este país desde hace muchos años y aún están en una situación irregular, los dreamers. Estos niños son nuestros niños", dijo el cantante.

Una dedicatoria que llega semanas después de que el gobierno de Donald Trump endureciera las condiciones para que los “soñadores” puedan mantener su estatus de protección por el programa de Acción diferida para los llegados en la infancia, mejor conocido como DACA por sus siglas en inglés.

En su discurso, Sanz dijo que “a veces las leyes se hacen en los despachos y no se piensa en las personas”.

El tercer “Premio de la Presidencia”

Quien recibió uno de los más grandes reconocimientos, el Premio de la Presidencia de la Academia Latina de la Grabación, fue el compositor, actor e intérprete Lin-Manuel Miranda, por sus sobresalientes y numerosos aportes a la comunidad latina.

“Es un orgullo este honor. Yo vengo del mundo del teatro y de la colaboración. Nadie llega aquí solo. Sé que (aquí) soy el tipo raro del teatro y el tipo gringuito, pero tenemos que seguir colaborando y mostrar al mundo que los latinos estamos unidos", afirmó Miranda.

Pero ¿cómo se designa al ganador de este premio? Gabriel Abaroa dijo que este “es el único premio que no pido permiso a nadie” y que él mismo otorga a un individuo o agrupación específica.

Y cabe resaltar que aparte de Lin-Manuel, los únicos cantantes que tienen la misma distinción son los mexicanos del grupo Maná y Marco Antonio Solis.

Miranda es creador de los éxitos de Broadway galardonados con el premio Tony “Hamilton” e “In The Heights” y este año estuvo nominado al Oscar en la categoría "Mejor Canción Original" por "How Far I'll Go".

Esta es la lista completa de ganadores de la 18 edición de los Latin Grammy:

Persona del Año: Alejandro Sanz

Álbum del Año: “Salsa Big Band”, Rubén Blades

Grabación del Año: “Despacito”, Luis Fonsi

Canción del Año: “Despacito”, Luis Fonsi

Mejor Nuevo Artista: Vicente García

Mejor Álbum de Música Alternativa: “Jei Beibi”, Café Tacvba

Mejor Álbum Tropical Tradicional: “To Beny y Moré with Love”, Jon Secada feat. The Charlie Sepúlveda Big Band

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: “Bidimensional”, Guaco

Mejor Álbum de Música Urbana: “Residente”, Residente

Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo: “El Dorado”, Shakira

Mejor Fusión/Interpretación Urbana: “Despacito”, Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: “Salón, lágrimas y deseo”, Lila Downs

Mejor Álbum de Salsa: “Salsa Big Band”, Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta

Mejor Álbum Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa: “Troco likes ao vivo: Um filme de Tiago Iorc”, Tiago Iorc

Mejor Álbum de Música de Raíces Brasileñas: “Ao vivo – Melodias do Sertão”, Bruna Viola

Mejor Álbum de Música Popular Brasileña: “Dos Navegantes”, Edu Lobo, Romero Lumbambo, Mauro Senise

Mejor Álbum de Rock: “La Gran Oscilación”, Diamante Eléctrico

Mejor Álbum de Rock en Lengua Portuguesa: “Jardim – Pomar”, Nando Reis

Mejor Canción Tropical: “Bachata en Kingston”, Vicente García

Mejor Álbum Pop/Rock: “Mis planes son amarte”, Juanes

Mejor Álbum de Música Sertaneja: “Daniel”, Daniel

Mejor Canción de Rock: Andrés Calamaro, “La Noche” y Juan Galeano “Déjala Rodar” (Empate)

Mejor Canción Alternativa: “Amárrame”, Mon Laferte

Mejor Álbum Cantautor: “A la mar”, Vicente García

Mejor Canción Urbana: “Somos anormales”, Residente

Mejor Álbum de Música Norteña: “Piénsalo”, Los Palominos

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: “Ni un paso atrás”, Jorge Celedón y Sergio Luis Rodríguez

Mejor Álbum de Música Banda: “Ayer y Hoy”, Banda el Recodo de Cruz Lizárraga

Mejor Álbum de Fusión Tropical: Olga Tañón, “Olga Tañón y Punto”

Mejor Álbum de Samba/Pagode: “+Misturado”, Mart'nália

Mejor Video Musical, versión corta: “Despacito”, Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

Mejor Video Musical, versión larga: “Musas, el documental”, Natalia Lafourcade

Mejor Canción Regional Mexicana: “Siempre es así”, Juan Treviño

Mejor Álbum Cristiano en Español: “Momentos”, Alex Campos

Mejor Álbum Cristiano en Portugués: “Acenda a sua luz”, Aline Barros

Mejor Álbum de Música Clásica: Música de compositores costarricenses vol. 2, Eddie Mora, dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea: “Sonata del Decamerón Negro”,- Leo Brouwer

Mejor Álbum Folclórico: “Musas: Un Homenaje al Folclore Latinoamericano en Manos de los Macorinos, Vol. 1”, Natalia Lafourcade

Mejor Álbum de Tango: “Solo Buenos Aires”, Fernando Otero

Mejor Álbum Instrumental: “Spain forever”, Michel Camilo & Tomatito

Mejor Álbum de Jazz Latino: “Dance of time”, Eliane Elias

Mejor Canción de Lengua Portuguesa: “Trevo (Tu)”, Ana Caetano & Tiago Iorc

Mejor Álbum de Música Flamenca: “Memoria de los Sentidos”, Vicente Amigo

Mejor Álbum de Música para Niños: “Marc Anthony for babies”, Marc Anthony, Carlos Escalona Cruz y Miguel Ignacio Mendoza (productores)

Mejor Diseño de Empaque: “El Orisha de la Rosa”, Carlos Dussán, Juliana Jaramillo, Juan Felipe Martínez y Claudio Roncoli

Mejor Álbum de Música Ranchera: “Las caras lindas”, Flor De Toloache

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum: “Mis planes son amarte” (Juanes), Josh Gudwin y Tom Coyne

Productor del Año: Eduardo Cabra