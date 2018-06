Llegó el "viernes negro": así comienza la época de compras para las tiendas golpeadas por un mal año

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNNMoney) - En un año difícil para los minoristas de Estados Unidos, el "viernes negro" marca el inicio de semanas trascendentales: la temporada de compras navideñas. ¿Cómo les está yendo?

Por un lado, las condiciones económicas son buenas. El desempleo es el más bajo en 17 años, y el crédito es de fácil acceso. Asimismo, se espera que los compradores gasten más que nunca: un promedio de 967 dólares cada uno, según la National Retail Federation, un 3% más que el año pasado.

Pero por primera vez en la historia, más de esos compradores dicen que planean comprar en línea que en grandes almacenes como Walmart o Target.

Los cierres de tiendas se han más que triplicado a un récord de 6.700, según Fung Global Retail and Technology, un grupo de expertos del mercado minorista. Y los minoristas, grandes y pequeños, se han declarado en bancarrota, incluyendo nombres prominentes como Toys R Us, Gymboree, Payless Shoes y RadioShack.

Los expertos en el negocio minorista aseguran que el cambio en la preferencia de los compradores por internet hace que esta temporada de compras navideñas sea especialmente crucial para las tiendas con problemas de rentabilidad.

"El crecimiento de internet, sin duda, afecta ya los márgenes ya delgados de los minoristas con tiendas físicas", dijo Miro Copic, profesor de Mercadeo de la Universidad Estatal de San Diego. "Para muchas empresas, esta temporada navideña es decisiva: logran el éxito o cierran".

Incluso así, se espera que este viernes sea el día más activo del año para las tiendas físicas. Se espera que el sábado sea el quinto día al que más gente acude a las tiendas, de acuerdo con ShopperTrak, que mide el tráfico peatonal en estos espacios comerciales.

"El fin de semana del Día de Acción de Gracias será trascendental para los minoristas a medida que siga la temporada navideña", dijo Brian Field, director de Servicios de Asesoría de ShopperTrak.

Y hubo multitudes en algunos centros comerciales el viernes temprano.

Testimonios de "viernes negro"

"El flujo de gente ha sido bastante bueno aquí", dijo Rod Sides, jefe de Negocios Minoristas en Deloitte, que visitaba los centros comerciales en Winston-Salem, Carolina del Norte. "No vi colas sorprendentes, pero creo que a las tiendas físicas les irán bien este fin de semana. Hay suficientes ofertas para atraer a la gente".

Hubo largas filas la madrugada del viernes fuera de Best Buy en Westbury, Long Island, mientras los compradores esperaban ofertas de productos electrónicos como televisores.

Moses Castillo, de 20 años, había estado esperando en la línea de Best Buy desde las 5:30 a.m. para la apertura de la tienda a las 8 a.m., con la esperanza de comprar un 4K Ultra HDTV. Había estado en la misma tienda la noche anterior con algunos miembros de su familia, pero la televisión que él quería no estaba en oferta en ese momento.

"Ayer había un televisor de 50 pulgadas por 180 dólares. La gente se lanzaba como halcones hacia los estantes", dijo. "Cuando compras en línea, no tienes que esperar en el frío, como nosotros. Pero las ofertas no son tan buenas".

Pero la mayor parte de las multitudes desaparecieron de Walmart en el mismo centro comercial. Chris John, de 63 años, de Mineola, observó algunos de los productos electrónicos que se vendían allí, pero ni siquiera tenía un carro y no se apresuró en comprar.

"Solía ​​venir aquí cuando era realmente 'viernes negro'", dijo, recordando cuando la gente era pisoteada en la carrera por comprar. "Ahora, la mayoría de la gente puede aprovechar el envío gratis".

"Esperaba que estuviera más lleno de lo que es", dijo la compradora Dionne Granger. "Escuchas 'viernes negro' y esperas que todo sea más loco".

Algunos compradores admitieron que estaban visitando las tiendas en lugar de internet solo por la experiencia y la tradición.

"Soy digna hija de mi madre. La adrenalina es divertida", dijo Salmanowitz, quien dijo que está documentando el día en su cuenta de Instagram.

El jubilado David Jackson dejó Target en Washington antes de las 7 a.m. del viernes con un regalo que quería para el próximo cumpleaños de su esposa. Él no quería arriesgarse a la entrega de una compra en línea. Pero dijo que la mayoría de las veces cuando va a las tiendas es para mirar el artículo en persona y luego compra las mejores ofertas en línea.

En el centro de Manhattan casi no había compradores en el Toys "R" Us Express, que había estado abierto desde el jueves por la tarde. Un empleado de la tienda dijo que solo dos o tres clientes por hora habían visitado la tienda desde la medianoche.

– Anna Bahney de CNNMoney también contribuyó a esta historia