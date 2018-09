El grupo mexicano Ha*Ash presenta en ZonaPop su sencillo "100 años" con Prince Royce

View this post on Instagram

¡Gracias 2017!✨ Este año ha sido de los más importantes y emocionantes de nuestras vidas.❤️ Nos sumergimos a componer y producir hasta finalmente tener nuestro “30 de Febrero “.💿 Ha sido un honor compartir nuestras nuevas historias con ustedes. No caben las gracias en palabras, les agradecemos con el corazón cada mañana por un año más juntos haciendo música.🙏🏼 ¡Feliz año!🎊 #HaAsh