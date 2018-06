Los zapatos del primer moonwalk de Michael Jackson saldrán a subasta

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Los mocasines negros que Michael Jackson usó para presentar por primera vez sobre un escenario su famoso moonwalk saldrán a subasta.

La estrella era dueña de los zapatos de cuero de Florsheim Imperial y los usó mientras ensayaba su actuación de "Billie Jean" para el especial de televisión "Motown 25" en 1983.

Ese ensayo fue la primera vez que el Rey del Pop hizo su famoso baile arrastrando los pies sobre un escenario, según la empresa de subastas GWS.

"Todo lo relacionado con Michael Jackson es extraordinario, y tener algo tan increíblemente histórico como estos zapatos usados ​​por Michael cuando hizo por primera vez ese famoso moonwalk es más que especial", dijo Brigitte Kruse, propietaria de GWS Auctions, por correo electrónico. "Nos sentimos muy honrados de poder ofrecerlos en una subasta".

Informó de que la casa de subastas tiene una "estimación muy conservadora" en los zapatos de 10.000 dólares.

"Estos zapatos están en excelentes condiciones para su antigüedad, con signos evidentes de uso de las plantas", dice la descripción del catálogo.

Los zapatos han sido propiedad del coreógrafo y bailarín Lester Wilson, quien dijo que Jackson le dio los mocasines en su camerino después de ensayar con sus hermanos para el especial, dijo la casa de subastas.

Es posible que los zapatos también se usaran durante la representación en el especial, porque de acuerdo con la carta de autenticidad, Jackson se refirió a ellos como sus "zapatos mágicos" y nunca ha aparecido otro par de zapatos usados para el escenario, dijo GWS Auctions.

"Billie Jean" y el álbum en el que apareció, Thriller de 1982, convirtieron a Jackson en el primer artista en ser número uno por un sencillo pop, álbum pop, sencillo R&B y álbum R&B simultáneamente.

Jackson comenzó a cantar a los cinco años con cuatro de sus cinco hermanos como The Jackson Five. Su primer álbum en solitario, Off the Wall en 1979, vendió más de 20 millones de copias y tuvo cuatro sencillos en el Top 10.

La superestrella de la música murió en 2009 a los 50 años en su casa cerca de Los Ángeles.