¿Qué tiene Las Vegas que enamora a Ricky Martin?

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPOP.

(CNN Español) Uno de los cantantes que hace que todos se paren a bailar en una boda, un cumpleaños o una fiesta de graduación, es Ricky Martin, quien regresa a la ciudad del pecado, Las Vegas.

Serán los días 23, 26, 27 y 30 de mayo y el 2 y 3 de junio cuando el puertorriqueño presentará su espectáculo, RICKY MARTIN: LAS VEGAS RESIDENCY , siendo el primer latino en tener una residencia en el centro de espectáculos Park Theater, pero ¿qué tiene esta ciudad que la vuelve tan especial para el cantante?

“El público de Las Vegas está acostumbrado a espectáculos, así que nosotros (los latinos) no nos podemos quedar atrás y creo, y no quiero sonar arrogante, pero si muy orgulloso de mi trabajo y de un equipo con quien trabajo. Es un show hermoso, muy elegante, pero me gusta provocar, vas a encontrar algo de esto”, aseguró el cantante.

En 2006 fue reconocido como ‘Persona del año de los Latin Grammy’; Desde el 2003, es embajador de buena voluntad por la UNICEF y creador de su propia fundación, Ricky Martin Foundation, dedicada a denunciar el tráfico de personas y encargada defender los derechos de los niños y jóvenes.

“Mi sueño es ver la abolición de la esclavitud moderna y trata de personas”, dijo en ese entonces.

Martin comenzó su carrera actoral en México al lado de la actriz Angélica Vale en los musicales escritos por ella, ‘Los tenis rojos’ y ‘Mamá ama el rock’, posteriormente grabó la telenovela argentina ‘Por Siempre Amigos’, para después mudarse y continuar su carrera en México.

Su más reciente incursión fue en la serie del productor Ryan Murphy, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, en donde dio vida a Antonio D'Amico, la pareja sentimental del diseñador de modas.

Martin habló con D'Amico para conocerlo y tratar de revivir lo que sufrió en el momento que descubrió el cuerpo de Versace.

¿Cómo se preparó y que vivió durante las grabaciones de dicha serie?

“Tuve la oportunidad de hablar con Antonio D’Amico, fue muy generoso cuando lo llamé por teléfono. Él me dijo lo que fueron sus emociones en ese momento, mientras vivía con él y cuando encuentra el cadáver y lo que fue de su vida luego de perderlo”, afirmó Martin.

Martin es padre de los gemelos Valentino y Matteo y está casado con el artista plástico Jwan Yosef.