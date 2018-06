Trump desliza la idea de "cerrar el país por un tiempo" para asegurar la frontera

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció deslizar una nueva idea para el control fronterizo durante una mesa redonda sobre la reforma tributaria en Ohio.

El presidente estaba en medio de una crítica a los demócratas durante un comentario improvisado sobre la seguridad fronteriza cuando deslizó la idea de que la gente "tendría que pensar en cerrar el país".

"Ellos no quieren el muro, pero nosotros vamos a conseguir el muro, incluso si tenemos que pensar en cerrar el país por un tiempo", dijo Trump. "Vamos a conseguir el muro. No tenemos opción. No tenemos ninguna opción en absoluto. Y vamos a conseguir una gran seguridad en nuestro país".

Trump volvió a mencionar la idea en una segunda ocasión: "Y quizá tengamos que cerrar nuestro país para entenderlo, porque o tenemos un país o no lo tenemos. Y no puedes permitir que la gente entre en nuestro país como lo están haciendo".

No estaba claro inmediatamente a qué se refería Trump con sus declaraciones. CNN se comunicó con la Casa Blanca en busca de un comentario.

La representante demócrata de Washington Pramila Jayapal dijo el sábado en una entrevista con Ana Cabrera de CNN que Trump "está completamente loco si cree que esa es una solución razonable para nuestra economía o que es compasiva y que está en línea con nuestros valores".

"Cuando ha estado en problemas, el presidente ha hecho todo lo que ha podido para voltear las cosas y ponerlas contra los inmigrantes, y esto realmente me entristece profundamente", dijo Jayapal.

Trump ha elevado su retórica contra la inmigración ilegal en las últimas semanas, especialmente a raíz de la movilización de una caravana migrante anual que busca asilo en Estados Unidos. Además, ordenó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la frontera para enfrentar lo que su gobierno considera una "crisis".

El viernes, Trump dijo en Twitter que la frontera sur esta "bajo asedio". Sin embargo, ese tuit llegó un día después de que su gobierno difundiera estadísticas que muestran que los cruces ilegales por la frontera se mantuvieron estables en abril desde el mes anterior y que están en línea con las tendencias históricas.

Trump dijo también a simpatizantes en Michigan la semana pasada que si el Congreso no cumple sus demandas para financiar la seguridad fronteriza, él podría respaldar el cierre del gobierno en el tercer semestre de este año.

Veronica Stracqualursi, Clare Foran y Laine Mackey de CNN contribuyeron con este reporte