Kelly dice que los inmigrantes indocumentados “no están capacitados” para adaptarse a la sociedad de EE.UU.

John Kelly dijo que los inmigrantes que llegan a EE.UU. “No se integran bien, no tienen habilidades”

Washington (CNN) - El secretario general de la Casa Blanca, John Kelly, dijo que cree que la gran mayoría de los inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera sur hacia Estados Unidos no se asimilan bien porque tienen poca educación.

"La gran mayoría de las personas que se mudan ilegalmente a Estados Unidos no son malas personas. No son criminales. No son MS13", dijo Kelly a la cadena de radio pública NPR en una entrevista publicada el jueves por la noche, refiriéndose a la pandilla criminal "Pero tampoco son personas que se asimilarían fácilmente a Estados Unidos en nuestra sociedad moderna".

El exsecretario del Departamento de Seguridad Interior (DHS por sus siglas en inglés) declaró que los inmigrantes indocumentados no hablan inglés y son "personas en su gran mayoría rurales" de países donde "lo común es que se queden en educación de cuarto, quinto y sexto grado".

"No se integran bien, no tienen habilidades. No son malas personas. Vienen aquí por una razón. Y entiendo la razón. Pero la ley es la ley", añadió.

Según NPR, Kelly apoya la decisión de DHS de cancelar el estatus de protección temporal (TPS) para Haití, El Salvador, Nepal, Nicaragua, Sudán y, más recientemente, Honduras.

Sin embargo, insinuó la idea de encontrar un camino hacia la ciudadanía para los más de 425.000 inmigrantes, muchos de los cuales llevan décadas viviendo legalmente en Estados Unidos bajo el TPS.

"Creo que deberíamos incluir a todas las personas del TPS que llevan aquí un período considerable de tiempo y encontrar una manera de que logren la ciudadanía", afirmó Kelly.

Kelly, considerado dentro del gobierno de Trump como una persona de línea dura con respecto al tema de la inmigración, fue acusado previamente de denigrar a los inmigrantes indocumentados en febrero, cuando dijo que algunos tenían "demasiado miedo" o eran "demasiado vagos" para inscribirse en el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

"Hay 690.000 inscritos oficialmente en DACA y el presidente envió el equivalente a dos veces y media ese número, a 1,8 millones", dijo Kelly después de reunirse con el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, según un audio publicado por The Washington Post.

"La diferencia entre 690 y 1,8 millones fue la gente que algunos dirían que tenían demasiado miedo para inscribirse, otros dirían que eran demasiado vagos para mover el trasero, pero no se inscribieron", agregó.

Después de otra reunión en el Capitolio, Kelly dijo luego que algunas personas que podían haber solicitado el DACA pero no lo hicieron tendrían sus razones, pero probablemente " tenían razones, pero lo más probable es que "estuvieran sentadas en el sofá".