Dice que un piloto la violó, y ahora tiene miedo de cruzarse con él en un aeropuerto

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Cada vez que Mary Morgan ingresa en un aeropuerto, ella está a la defensiva, tratando de evitar al hombre que dice que la violó.



MIRA: Reina de Jordania habla acerca del movimiento "Me Too"

Ha sido azafata de SkyWest Airlines durante 14 años; él es piloto de la aerolínea y alguien a quien solía llamar amigo. Ella ama su trabajo, dijo, pero durante el último año y medio desde el supuesto incidente, ha estado llena de temor constante.

Ella ha evitado diligentemente verlo, dijo, aunque ha tenido algunos momentos cercanos. En el aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma, su base de operaciones, se apresura a dirigirse al tablero de vuelo para asegurarse de que no esté asignado cerca de ella. Ella conoce los tipos de viajes que ofrece y evita los vuelos que utilizan el tipo de avión que él vuela. Si se lo asignan cerca, intenta esconderse en el aeropuerto y evitar las áreas comunes, como las salas de espera de la tripulación, hasta que ella piense que se fue.

"Es agotador, lleva mucho tiempo y es desmoralizante al mismo tiempo porque piensas 'Tengo que hacer todo esto y mi compañía no está haciendo nada para ayudarme'", dijo la mujer de 39 años a CNN.

Morgan dijo que su caso muestra un problema mayor en la industria de viajes comerciales, uno en el que el acoso sexual de pasajeros y compañeros de trabajo se trata como un riesgo laboral. Ella está demandando a SkyWest, alegando que la compañía es responsable de las acciones del capitán Robert L. Rowe, el piloto que según ella la violó durante una escala en noviembre de 2016.

MIRA: Las denuncias de acoso sexual de Charlie Rose incluyen a docenas de mujeres

Rowe no respondió a las repetidas solicitudes de comentarios y CNN no pudo identificar su representación legal. Morgan presentó un informe policial, pero los fiscales retiraron el caso, citando pruebas insuficientes.

"Este es un problema de la industria", dijo Morgan. "No son solo los pilotos los que son groseros con los auxiliares de vuelo, sino también los pasajeros con los que tratamos constantemente, que hacen comentarios inapropiados a los asistentes de vuelo o nos tocan de manera inapropiada.

"Simplemente lo aceptas porque viene con el trabajo, pero eso no es algo apropiado", añade.

MIRA: Investigación de CNN: 103 conductores de Uber han sido acusados de abuso o agresión sexual

SkyWest se negó a comentar las denuncias de Morgan ni proporcionó a CNN una copia de su política de acoso sexual, citando una política en contra de discutir asuntos de personal o litigios pendientes.

"La seguridad de todos los empleados de SkyWest es nuestra primera prioridad. Mantenemos a todos los empleados con los más altos estándares de conducta y tenemos una política de tolerancia cero para asalto o acoso en el lugar de trabajo", dijo la aerolínea en un comunicado a CNN. "Tomamos todas las acusaciones muy en serio".

Morgan dijo que está demandando porque quiere terminar el ciclo de maltrato a las mujeres que trabajan en la industria de las aerolíneas, y no está sola. La demanda de Morgan, presentada el 25 de abril, se produjo un mes después de que la primera funcionaria de Alaska Airlines, Betty Pina, demandó a la aerolínea por su respuesta a su informe de asalto sexual de junio de 2017 de un colega masculino durante una escala.

Las mujeres están representadas por el mismo bufete de abogados con sede en Seattle, y sus afirmaciones son similares: en una parada, después de tomar algo con sus colegas, creen que sus superiores los drogaron y los violaron. Ambas demandas alegan que, dadas las posiciones de autoridad de los pilotos acusados ​​en el vuelo y dentro de la compañía, las aerolíneas son responsables de sus acciones.

MIRA: Una aerolínea le cobró 36.000 dólares para ir a ver a su hijo muerto en Parkland

Las demandas hacen que la industria de las aerolíneas sea la última en ser arrastrada por el movimiento #MeToo para frenar la violencia sexual. Las mujeres no demandaron a los pilotos, y los hombres no son mencionados en ninguna otra demanda relacionada con las acusaciones. Pero cada queja denuncia que sus "acciones groseramente abusivas personifican la necesidad y el propósito del movimiento #MeToo".

Los abogados del capitán Paul Engelien, piloto acusado por Pina, niegan que él la haya violado y dicen que ella y sus abogados están utilizando el apoyo de #MeToo para eludir sus derechos al debido proceso, alegaciones que se hacen eco de críticas más amplias al movimiento. Pina no presentó un informe policial, y prefirió pasar por su cadena de mando en la aerolínea.

"El movimiento #MeToo está muy retrasado", dijo Sheri Pewitt, abogada de Engelien, en un correo electrónico a CNN. "Es un asunto sensible que evoca emociones fuertes, y debe evocar esas emociones. Aun así, una acusación no es igual a la culpa y no debemos perder de vista el debido proceso en el camino. Nuestra democracia y la base para un funcionamiento el sistema de justicia depende de eso".